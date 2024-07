Brasília

O Cade aprovou, nesta quinta (4), a reestruturação acionária da Americanas, passo fundamental para que o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores siga adiante.

De acordo com a nova estrutura, o trio formado por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles passam a deter 49,4% da companhia —antes, eles possuíam 30%.

O trio de investidores de referência das Americanas: Beto Sicupira(esq.), Jorge Paulo Lemann (centro) e Marcel Telles (dir.) - Mastrangelo Reino/ Folhapress; Alan Marques/Folhapress; AFP

Os bancos credores também converteram boa parte da dívida em ações da companhia e serão donos de 35,2% da varejista.

Os principais são: Bradesco (9,5% de participação), Santander (7,1%), BTG, FIDC e Naxos (7,1%), Safra (4,5%) e Itaú-Unibanco (1,3%).

Outros bancos com fiança ficam com 5,7% das ações e instituições do mercado de capitais, com 12,9%.

A fatia dos minoritários será de 2,5%.

Com Diego Felix