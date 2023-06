Compare a população da sua cidade com a de outras regiões em gráfico interativo

São Paulo

Como a população da sua cidade se compara a outras cidades do país em 2022? E como era em 1920? O gráfico interativo abaixo mostra uma comparação com o Censo de 1920 e permite visualizar a composição do mesmo território cem anos atrás.

É possível saber qual a população de cada um dos 5.570 municípios brasileiros, de acordo com dados dos Censo de 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para usar, digite o nome da sua cidade e veja a equivalência com a soma da população dos menores municípios do Brasil ou de uma das cinco regiões.