Idosa morre durante tiroteio no morro do Turano, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Uma idosa foi morta e uma mulher grávida ficou ferida por estilhaços durante um tiroteio no morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta (15).

Severina da Silva Nunes, 63, foi baleada no ombro. Ela chegou a ser levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade, mas não resistiu.

Kécia de Souza Silva, grávida de oito meses, foi atingida por estilhaço na cabeça. Encaminhada ao mesmo hospital, ele foi tratada e recebeu alta médica.

Severina da Silva Nunes, 63, morreu após ser baleada no ombro durante um tiroteio no morro do Turano, zona norte do Rio - Reprodução Globo

Moradores afirmam que Severina tomava café em um bar quando foi atingida. Em um vídeo gravado no momento em que ela é socorrida, uma mulher diz que policiais subiram atirando.

O comando da Polícia Militar determinou a instauração de um procedimento, por meio da Corregedoria da PM, para apurar a circunstância da morte de Severina.

De acordo com a corporação, equipes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Turano "foram atacadas por criminosos armados durante policiamento na comunidade".

Moradores tentam socorrer Severina da Silva Nunes. Idosa de 63 anos foi morta após ser baleada no ombro durante tiroteio no morro do Turano, zona norte do Rio - Reprodução

Em paralelo às investigações da Corregedoria da PM, a Polícia Civil instaurou inquérito e diz que ouviu os policiais militares que estavam no momento da morte de Severina. As armas foram apreendidas.

Logo após o tiroteio, um grupo de manifestantes fechou as vias no Rio Comprido em protesto contra a morte da idosa. Eles atearam fogo em pneus e viraram caçambas de lixo na rua para impedir a passagem de veículos e viaturas.

Durante a tarde, as ruas no entorno do Rio Comprido ficaram totalmente interditadas. O trânsito foi normalizado no início da noite. A Polícia Militar disse que o policiamento foi intensificado na região e que a UPP Turano presta auxílio às famílias.

O morro do Turano fica a 15 km do Complexo do Alemão, onde, na noite de quarta (14), um cabo da PM morreu após ser baleado durante uma perseguição e confronto com criminosos.

Eduardo Resende de Oliveira, 41, fazia patrulhamento em um dos acessos do Alemão quando foi atingido por um disparo no pescoço durante perseguição a indivíduos armados.

Socorrido por colegas, ele foi levado para a UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Alemão e transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na mesma região. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu.

Após a ação inicial, outras equipes seguiram o veículo e houve confronto na rua Paranhos, mas os suspeitos conseguiram fugir, ainda de acordo com a PM. O policiamento foi reforçado na região.