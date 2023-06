Motorista cubano de aplicativo é morto em tentativa de assalto em Osasco

São Paulo

Um motorista cubano, que trabalhava em aplicativo, foi assassinado com facadas no pescoço na noite desta quarta-feira (28) em Osasco, na Grande São Paulo, em uma suposta tentativa de assalto.

Ele foi abordado por quatro homens em duas motos em frente a uma pizzaria da cidade. Testemunhas contaram que a vítima assustou com a abordagem e tentou escapar acelerando o carro, mas não conseguiu e foi atacado.

Os quatro homens fugiram após matar o homem que estava há dois anos no Brasil e trabalhava como motorista de aplicativo há quatro meses.

O motorista foi abordado em frente a uma pizzaria de Osasco - Reprodução/TV Globo

Ninguém foi preso até o momento e a polícia faz diligências para tentar encontrar os criminosos.

Na terça (27), em uma abordagem parecida, um homem com deficiência auditiva foi vítima de latrocínio em Diadema, na Grande São Paulo, quando se preparava para sair com seu veículo.

Ele foi baleado e atropelado por um criminoso.

A vítima foi identificada como José Luiz Barbosa, 56. O crime aconteceu na rua Javari, no bairro Taboão, por volta das 21h, quando Barbosa colocava alguns pertences dentro do carro e preparava-se para sair.

Ainda dentro do veículo, o homem foi atingido por um tiro no pescoço. O criminoso o jogou para fora do carro. Quando tentou fechar a porta, o corpo da vítima estava entre a rua e a porta. As imagens mostram que o suspeito empurra a vítima, fecha a porta e arranca com o veículo, atropelando Barbosa.