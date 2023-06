Grupo armado invade hospital do RJ, mata 2 pessoas e fere outras 3

Rio de Janeiro

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após serem baleadas no Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori, em Resende (a 168 km do Rio de Janeiro). Elas foram atingidas na manhã desta quarta (28) por integrantes de um grupo armado que entrou com um carro no estacionamento da unidade de saúde.

De acordo com a Prefeitura de Resende, 4 das 5 vítimas fazem parte da mesma família, incluindo os dois mortos. Elas aguardavam um parente que estava internado no hospital quando foram baleadas.

A identidade das vítimas não foi revelada. Segundo o município, um dos feridos foi liberado logo após o atendimento, e o outro está internado em estado grave.

Um maqueiro que trabalha na unidade também foi ferido no ataque. Ele passou por cirurgia e seu quadro é estável.

Os criminosos fugiram do local, e o caso é investigado pela Polícia Civil. A corporação afirma que pediu acesso às câmeras de monitoramento da região para identificar os suspeitos. O policiamento no local foi reforçado pela Polícia Militar.

Apesar do crime, o hospital continuou com o atendimento, segundo a prefeitura.