Passageiros enfrentam 4 horas de fila para resolver falha no Bilhete Único em SP

São Paulo

Após uma falha no sistema do Bilhete Único bloquear 40 mil cartões desde sexta-feira (30), usuários de transporte público de São Paulo têm enfrentado mais de quatro horas de fila e postos de atendimento lotados para recuperar os créditos.

Entre os bilhetes afetados estão os que utilizam as modalidades de crédito comum, estudante, vale transporte e idoso 60-64.

A troca é gratuita para quem foi afetado pelo problema, de acordo com a SPTrans, e os créditos devem ser devolvidos em até 72 horas.

Fila em posto de atendimento da SPTrans, na zona norte de São Paulo, nesta segunda (3) - Roberto Casimiro/Fotoarena/Folhapress

Para isso, usuários procuraram postos de atendimento da SPTrans, mas têm encontrado filas com mais de 200 pessoas. Segundo relatos de usuários nos terminais Bandeira (centro) e Santo Amaro (zona sul), o sistema da SPTrans ficou fora do ar entre as 11h30 e as 12h10, aumentando a angústia de quem precisava do atendimento.

Com a volta da operação, alguns usuários conseguiram o bilhete novo com os créditos restituídos imediatamente.

No terminal Jabaquara, na zona sul, Simone Gil, 40, esperava desde as 8h desta segunda (3) na fila para o atendimento antes de conseguir voltar para casa após o fim trabalho noturno, como cuidadora de idosos, no Tatuapé, zona leste da capital.

"No sábado de manhã funcionou, mas à tarde já não deu. No metrô, me disseram que era para resolver com a SPTrans, só na segunda", afirmou Simone. Ela trabalhou no fim de semana e precisou pagar as passagens para ir ao trabalho e voltar para casa, no Jardim Selma, na zona sul.

Atrás dela na fila, a auxiliar Érika Santos, 36, também aguardava havia quatro horas para reaver os créditos antes de começar a jornada. "Preciso do bilhete para levar minha filha na escola e depois trabalhar na região da Berrini."

Ela reclamou da falta de informações entre os motoristas durante o fim de semana. "Eles não sabiam e achavam que era mentira para não pagar passagem. No domingo, cheguei a pagar, mas a cobradora viu que chegou mais um passageiro com o mesmo problema e devolveu meu dinheiro."

Foi o que aconteceu com Débora Lopes, 47. Ela mora no Jabaquara e trabalha na região da Vila Nova Conceição.

"Consegui usar o cartão normalmente na ida para o trabalho, mas já bloqueou na volta. Só que mais pessoas haviam relatado o problema, e o cobrador deixou passar", disse a gerente de vendas, na fila desde as 9h30. "O problema foi no metrô, tive que pagar."

Jovanilson Pereira Gomes, 30, também mora no Jabaquara, mas não foi afetado pela falha no sistema. Estava na fila para pedir a segunda via do bilhete.

"Chegamos aqui e ficamos no mesmo ‘bolo’. Trabalho com pavimentação na rodovia Anhanguera, e estou aqui desde as 10h da manhã. A gente acaba sofrendo também."

Por volta das 13h, a fila andava lentamente, mas continuava a crescer. É possível consultar a situação do cartão no site da SPTrans.