Chegada de frente fria derruba temperatura a partir desta sexta (25) em SP

São Paulo

De um dia para o outro, o alerta para baixa umidade do ar e risco de incêndios, por causa do forte calor, dá lugar a um outro, de baixas temperaturas.

Depois de uma semana marcada por clima de verão, com o dia mais quente do inverno (32,3ºC na quarta-feira, 23), a chegada de uma frente fria deve provocar queda na marcação dos termômetros e chuva em boa parte do estado de São Paulo, a partir desta sexta-feira (25).

A frente fria que vai avançar pelo Sul e em parte do Sudeste do país deverá provocar chuva e frio no fim de semana, explica o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Chuva na avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo; previsão é de pancadas em todo fim de semana - Danil Verpa - 24.ago.23/Folhapress

Segundo a Climatempo, a previsão é de chuva forte nesta sexta-feira no litoral paulista. "Recomenda-se atenção em áreas mais vulneráveis", alerta a Defesa Civil estadual.

Na região metropolitana e em outras áreas do estado, o dia será com períodos de sol e muita nebulosidade, mormaço e ocorrência de pancadas de chuva, diz a Climatempo.

A temperatura começa a cair gradativamente à noite, de acordo com a Defesa Civil. "Por causa de um fenômeno denominado como pré-frontal, que antecede a uma frente fria", afirma.

No sábado (26), deve haver o reforço de áreas de instabilidade sobre o continente e que irá provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, prevê o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo. Há riscos para alagamentos na capital paulista.

A temperatura mínima prevista no município é de 13°C e a máxima não deve superar 16°C.

A frente fria deve permanecer até domingo (27), criando condições para pancadas de chuva isoladas, seguidas por raios e vento, mas os acumulados não serão tão expressivos na maior parte do estado, preveem os meteorologistas da Defesa Civil.

O domingo, principalmente, será frio. Na Serra da Mantiqueira, onde fica Campos do Jordão, a temperatura deverá oscilar entre 6ºC e 10º, mostram as previsões do Inmet.

Na região metropolitana de São Paulo, a temperatura deve ficar entre 14°C e mínima de 12°C (na capital paulista, o dia pode amanhecer com 11ºC). Na baixada santista, a máxima será de 17°C.

