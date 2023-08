Ventos de até 90 km/h destelham shopping e provocam estragos no litoral de SP

São Paulo

Ventos de até 90 km/h destelharam, nesta quinta-feira (24), parte do shopping Serramar, em Caraguatatuba. A cidade do litoral norte paulista foi uma das mais atingidas pela mudança no tempo no estado de São Paulo.

De acordo com a Defesa Civil do município, não houve vítimas. Entretanto, ocorreram estragos em locais como a área de alimentação do centro comercial.

Parte de shopping center de Caraguatatuba, no litoral norte, que caiu com rajadas de vento de até 90 km/h nesta quinta-feira (24) - Reprodução/TV Vanguarda

Ainda em Caraguatatuba, o telhado de uma igreja foi danificado, um muro desmoronou no Jardim Britânia e houve queda de árvores nos bairros Golfinhos, Pontal Santamarina e Massaguaçu por causa do vento forte.

Em nota enviada por volta das 19h30, a Defesa Civil afirmou que vistoriava os locais para possível interdição.

"Apesar dos estragos, os agentes não foram acionados para atender escorregamentos em áreas de risco do município e não houve vítimas", disse trecho da nota da prefeitura.

A reportagem procurou o shopping pelo telefone indicado em seu site, mas ele estava indisponível. O centro comercial também não respondeu ao email enviado pela reportagem.

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil estadual, o sistema que se formou nesta quinta-feira e provocou prejuízos em São Paulo é a soma de calor com a umidade proveniente do oceano. Não é reflexo da frente fria que deverá chegar ao estado até esta sexta-feira (25), provocando chuva e queda na temperatura, explica.

De acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a estação meteorológica de Bertioga, município da Baixada Santista, registrou a maior temperatura do estado nesta quinta, com 37,9ºC.

Uma massa de ar quente e seco, que inibiu a formação de nuvens, resultou na onda de forte calor em boa parte do país nesta semana, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

Na cidade de São Paulo, que teve o pico de temperatura às 15h, com 32,2ºC, também houve vento forte, além de chuva.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), houve o registro de rajadas de até 61,6 km/h em Santana, na zona norte.

No aeroporto de Congonhas, na zona sul, as rajadas chegaram a 55 km/h, também conforme o órgão municipal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, às 19h foram contabilizados 29 chamados para quedas de árvores na região metropolitana de São Paulo. Na capital, os bairros atingidos foram Jaraguá e Butantã, na zona oeste, e Jabaquara, na zona sul.

Lapa (6,4 mm) e Pinheiros (5,8 mm), na zona oeste, e Vila Prudente (6,2 mm), na leste, tiveram os maiores acumulados de chuva na cidade nesta quinta, apontou o CGE.

A Defesa Civil estadual registrou queda de granizo na Grande São Paulo e de árvores em Guarujá, na Baixada Santista, e Limeira, no interior.

Em nenhum dos locais houve vítimas, afirma o órgão estadual.

VIRADA DO TEMPO

A frente fria que vai avançar pelo Sul e em parte do Sudeste do país deverá provocar chuva e frio no fim de semana no município de São Paulo e em boa parte do estado.

No sábado (26), por exemplo, a temperatura deverá oscilar entre 13ºC e 18ºC na capital paulista. No domingo, mais frio, a variação prevista é entre 11ºC e 15ºC.

Nos dois dias, o tempo deverá ficar sempre encoberto e não há previsão de aberturas de sol.