SP tem julho mais quente que a média, e termômetros podem chegar a 34º no litoral nesta semana

São Paulo

A cidade de São Paulo registrou temperatura acima da média e menos chuva no mês de julho, segundo informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) nesta segunda-feira (31).

De acordo com o órgão, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com média de 23,7°C, as temperaturas máximas na capital paulista fecharam o mês 0,8 °C acima da média histórica para o mês, que é de 22,9°C.

O dia mais quente do mês no município foi em 12 de julho, com 28,6 °C.

Pista do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo; paulistano irá encarar semana ensolarada e com temperaturas que podem passar dos 30ºC - Rivaldo Gomes - 14.sete.21/Folhapress

Na gangorra climática, a menor temperatura de julho na cidade de São Paulo, de 9,8ºC, ocorreu apenas três dias depois da maior, em 15 de julho.

A média entre as mínimas ficou em 13,7°C, ou seja, 0,9°C acima do normal para o mês, de 12,8°C.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, que mantém dados da temperatura da cidade desde 2004, a menor temperatura média registrada na capital em um mês de julho foi de 3,2ºC, no dia 30 do mês em 2021.

O maior registro, também segundo dados do CGE, foi de 29,7ºC, em 28 de julho de 2006.

O Inmet ainda disse que a chuva ficou abaixo da normal climatológica (média de 1991 a 2020), acumulando 11,0 mm na estação meteorológica no mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.

O valor, explicou o Inmet, é 37,4 mm menor que os 48,4 mm de referência para o mês.

O maior volume de chuva em 24 horas no município, em julho, foi de apenas 4,4 mm, na manhã do último sábado (29).

O mês de agosto começa com ar seco, que deve ganhar força no decorrer da semana e provocar dias ensolarados com grande amplitude térmica (diferenças entre as temperaturas mínimas e máximas) —nesta terça (1º), a variação deverá ficar entre 13ºC e 24ºC.

Também há alerta para redução dos índices de umidade relativa do ar.

Não há previsão de chuva para a capital paulista ao menos até a próxima sexta-feira, quando o Inmet prevê termômetros atingindo a marca de 30ºC.

As férias escolares do meio de ano terminaram, mas quem tiver tempo livre poderá aproveitar tempo bom na praia e temperaturas próximas às registradas no verão. Na quinta-feira (3), o Inmet prevê termômetros marcando até 32ºC em Ubatuba, no litoral norte.

Em Praia Grande, na Baixada Santista, a máxima poderá atingir 32ºC na quinta.

No estado, o mês de agosto deverá ter temperaturas entre a média e acima do normal, segundo a Climaempo.

De acordo com a agência, a primeira quinzena do último mês cheio do inverno promete calor, em especial, nas cidades do norte paulista.

"Agosto é um mês com baixos volumes de chuva para o estado", afirma a Climatempo, sobre o período considerado mais seco do ano.

No país, o Inmet afirma que a previsão indica chuva próxima ou abaixo da média nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. No Sul, o volume pode ficar próximo ou acima da média.

Com sucessivas ondas de calor e recordes de temperatura sendo quebrados, julho foi o mês mais quente já registrado no planeta. A marca foi batida na comparação com medições diárias, que remontam às últimas décadas, mas também em relação às estimativas de milhares de anos atrás.

De acordo com dados de temperatura do Centro Nacional de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, analisados preliminarmente pela Universidade do Maine e publicados na ferramenta Climate Reanalyzer, as temperaturas diárias ao longo do mês ficaram entre 0,56°C e 1,02°C acima da média (de 1979 a 2000).