Feriadão de 7 de Setembro vai alternar sol e chuva isolada em São Paulo; veja previsão

São Paulo

Com o afastamento da frente fria que atuava sobre São Paulo nos últimos dias, a previsão é que o feriadão de 7 de Setembro seja bom para passeios nos parques da cidade ou para curtir as praias do litoral.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da prefeitura paulistana, apenas nesta quarta-feira (6) os ventos úmidos do oceano deixam o céu com muita nebulosidade, além de favorecer a ocorrência de garoa e chuviscos isolados. O sol pode até aparecer entre as nuvens, mas as temperaturas devem variar entre a mínima de 14°C e a máxima de 19°C.

Pessoas aproveitam dia de sol no Parque Augusta, em agosto; o feriado de 7 de Setembro também terá calor na capital paulista - Zanone Fraissat - 24.ago.23/Folhapress

No entanto, na quinta-feira (7), o Dia da Independência do Brasil, o sol vai aparecer entre as nuvens e a temperatura começará a se elevar. A mínima ficará em torno dos 15°C, enquanto a máxima pode chegar aos 26°C. Não há previsão de chuva.

A sexta (8) será semelhante ao dia anterior, só que com mais sol e com a temperatura máxima atingindo os 29°C.

A temperatura máxima do fim de semana prolongado será no sábado, quando deverá fazer 31°C. No entanto, o calor provocará o aumento da nebulosidade e poderá haver pancadas de chuva à tarde e à noite.

O fim do feriado prolongado, no domingo (10), começará com sol, mas ao longo do dia ficará mais nublado, com possibilidade de garoa à tarde.