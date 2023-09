Nove praias do RJ ganham bandeira azul por conservação; veja lista das 31 certificadas no país

Rio de Janeiro

Nove praias do Rio de Janeiro ganharam o selo de bandeira azul do instituto Ambiente em Rede e da FEE (Foundation for Environmental Education) para a temporada 2023/2024.

Dessas, quatro tiveram a certificação renovada. As lista das outras cinco inclui a Prainha e a praia da Reserva, na zona oeste da capital fluminense —que retornam após ausência na temporada 2022/2023—, a praia da Azeda/Azedinha, em Armação dos Búzios, a praia das Pedras de Sapatiba, em São Pedro da Aldeia, e a praia de Ubás, em Iguaba Grande.

Ao todo, 31 praias de seis estados receberam a certificação no país (veja a lista completa no final do texto).

O projeto bandeira azul avalia 34 critérios, entre eles qualidade da água, coleta de lixo adequada, acessibilidade e atividades de educação ambiental.

Vista da Prainha, no Rio de Janeiro - Divulgação - 21.nov.2022/Prefeitura do Rio

"Esse título é um reconhecimento do cuidado com nossas praias e ecossistemas litorâneos, que, além de proporcionarem lazer e qualidade de vida para os moradores, fomentam o turismo e fortalecem a economia", afirma secretário estadual do Ambiente do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha.

No dia 27 de outubro, o projeto fará uma cerimônia em Balneário Camburiú (SC) para entregar as bandeiras aos prefeitos.

Os municípios terão entre os dias 1º de novembro e 15 de dezembro para hastear as bandeiras nas praias. Santa Catarina é o estado brasileiro com mais praias que receberam o selo.

PRAIAS COM BANDEIRA AZUL NO BRASIL

Certificadas para a temporada 2023/2024