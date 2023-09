Ônibus de turismo cai em vão de viaduto em Campinas (SP) e deixa mais de 20 feridos

São Paulo

Um acidente com um ônibus da Viação Águia do Sul, por volta de 2h50 da madrugada deste domingo (17), causou ferimentos leves em ao menos 23 pessoas. Alguns foram removidos a hospitais de Campinas e Jaguariúna, no interior paulista, de acordo com o Tenente Barone, da Polícia Rodoviária Estadual.

O veículo saiu de Diadema (ABC paulista) com destino a Capitólio (MG). No total, 43 passageiros estavam a bordo, além do guia e do condutor.

O motorista trafegava pela rodovia SP-340 quando, na altura do km 121 + 800 metros, sentido Jaguariúna-Interior, em Campinas (a 93 km de São Paulo), perdeu o controle, invadiu o canteiro central e se chocou contra uma placa de sinalização. Na sequência, o ônibus caiu no vão de um viaduto. A informação é da Renovias, concessionária que gerencia a rodovia.

Um ônibus de turismo caiu no vão de um viaduto na madrugada deste domingo (17), em Campinas (SP) - Roberto Torrecilhas/JDB

A reportagem conversou com um dos donos da Viação Águia do Sul, Gilmar Oliveira Cosme, 49. Segundo ele, o condutor dormiu no volante.

De acordo com Cosme, a maioria dos passageiros teve ferimentos leves e foi liberada no local do acidente. A empresa disponibilizou um ônibus para transportar as pessoas de volta para a cidade de origem. O proprietário da empresa contou que o veículo parou algumas vezes para pegar passageiros. Uma delas foi na capital paulista.

Os feridos com mais gravidade —uma passageira deslocou a bacia, outro o ombro, e o motorista teve ferimentos no tornozelo— foram encaminhados a serviços de saúde da região. O condutor do veículo passou por cirurgia. Não se sabe seu estado de saúde.

Segundo a Renovias, a alça de retorno chegou a ser bloqueada para a retirada do ônibus, o que ocorreu às 10h10 desta manhã, mas não houve problemas ao trânsito.