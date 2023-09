Rio pode ter dia mais quente do ano no domingo, com 42°C

Rio de Janeiro

O próximo domingo (24) pode bater o recorde de dia mais quente do ano no Rio de Janeiro. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que a previsão de máxima para o fim de semana é de 42°C.

No Rio de Janeiro, a máxima capturada pelo Inmet em 2023 foi no dia 4 de fevereiro, quando a estação meteorológica de Marambaia, na zona oeste, registrou 38,8°C. Em todo o estado, a maior máxima registrada no ano foi 39,3°C em Xerém, distrito de Duque de Caxias (RJ), no mês de agosto.

Jovens e crianças se refrescam do calor nas águas do Parque de Madureira - Gabriel de Paiva-21.set.2023/Agência O Globo

Já o Alerta Rio, sistema meteorológico da Prefeitura do Rio, registrou na segunda-feira (18) 41°C no bairro do Irajá, zona norte da cidade. De acordo com o órgão, a segunda foi o dia mais quente do inverno.

A previsão do Inmet para o Rio de Janeiro no sábado (23), primeiro dia de primavera, é de céu com poucas nuvens, temperatura mínima de 18°C e máxima de 33°C. No domingo, a umidade diminui, o tempo fica encoberto e a temperatura fica entre 24°C e 42°C.

Em São Paulo, a cidade pode ter o dia mais quente de sua história neste fim de semana, segundo a Defesa Civil estadual. A previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do órgão, atualizada na quinta (21), aponta que a temperatura pode chegar a 38°C no sábado (23) e no domingo (24).

A onda de calor em parte do Brasil é avaliada pelo Inmet como grande perigo. O calor começou na quarta-feira (20) e está previsto para durar até a próxima terça (26).