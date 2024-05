Aeroporto Internacional de Porto Alegre amanhece com pátio e pistas alagados

Aeroin

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, amanheceu alagado neste sábado (4), como parte das consequências da enchente que atinge o Rio Grande do Sul. A água tomou parte das pistas e do pátio no único aeroporto da capital gaúcha.

Na noite de sexta-feira (3), o aeroporto havia sido fechado por tempo indeterminado, após as águas do Rio Guaíba chegarem nas pistas de táxi e avançarem rumo à pista de decolagem e pouso.

Segundo a Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, a decisão foi tomada devido ao elevado volume de chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias e para garantir a segurança de funcionários e passageiros.

Aeroporto de Porto Alegre alagado após enchente que atinge o Rio Grande do Sul - Reprodução/AeroEntusiasta no X

"Aos passageiros, pedimos que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos", disse a empresa.

O nível do rio Guaíba chegou a 5,04 metros, de acordo com informações do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A medição é das 9h.

Durante a madrugada, a Defesa Civil local já havia informado que o nível do rio havia chegado a 4,96 metros, marca que ultrapassou o recorde da maior cheia já registrada –em 1941, quando a água subiu 4,76 metros. Como resultado, ao longo do dia centenas de famílias precisaram sair de casa e resgates seguem sendo realizados nas regiões das ilhas e do quarto distrito.

Imagens captadas por drones e funcionários mostram a situação no Aeroporto Salgado Filho, dando uma pequena dimensão dos problemas enfrentados pela população gaúcha.

(Colaborou Fábio Pescarini)