Suspeito de comandar milícia em Pedra de Guaratiba, no Rio, é baleado e preso

Rio de Janeiro

Um homem suspeito de ser o chefe da milícia que atua em Pedra de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi baleado em uma ação da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (26).

Marcelo de Luna Silva, de 34 anos, conhecido como Boquinha, teve a prisão preventiva decretada no último dia 11 pela 2ª Vara Criminal do Rio. Ele é apontado como homem de confiança de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, chefe da maior milícia do estado. Segundo a polícia, Zinho foi o mandante da série de ataques na zona oeste na última segunda-feira (23).

Ao menos 35 ônibus e um trem foram incendiados no Rio de Janeiro na segunda-feira (23). Os ataques aos veículos foram uma resposta à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, um dos líderes da maior milícia do estado. - Reprodução/GloboNews

Nesta quinta, agentes da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), atuavam em Guaratiba para confirmar informações de inteligência na região, segundo a Polícia Civil.

Ainda de acordo com a corporação, dois suspeitos foram atingidos após entrarem em confronto com os agentes. A dupla foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. O estado de saúde de Marcelo de Luna Silva é considerado estável. O outro homem não foi identificado e não há informações sobre seu estado de saúde.

Os dois foram presos e tiveram armas apreendidas. Eles estão no hospital sob custódia.

Logo após a ação que terminou com os dois suspeitos baleados, o Centro de Operações da prefeitura informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para verificar um incêndio em um carro na Rua Sumuru, em Pedra de Guaratiba. De acordo com os bombeiros, o veículo pegou fogo durante a ocorrência policial que terminou com dois milicianos baleados.

Na segunda-feira (23), Matheus da Silva Rezende, o Faustão, sobrinho de Zinho, morreu durante um confronto com policiais civis na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz. Outros dois suspeitos foram presos na ação.