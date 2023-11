Motor de avião pega fogo logo após decolar e precisa retornar a Salvador

Porto Alegre

Um voo que decolou às 19h21 de Salvador, na Bahia, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, precisou retornar minutos devido a um incêndio de um dos seus motores.

Conforme a Latam, companhia que executava o voo, "a ocorrência está sob investigação da companhia e fabricante, sendo que um bird strike (colisão com pássaros) é uma das hipóteses desta investigação."

Ainda segundo a companhia, os passageiros desembarcaram normalmente após o pouso em Salvador e foram acomodados em outros voos para seu destino.

Passageiros aplaudem tripulação após aterrissagem de avião cujo motor pegou fogo logo após decolar de Salvador. Crédito: Reprodução Redes Sociais - Reproduçao Redes Sociais

Imagens feitas por passageiros e publicadas em redes sociais mostram o motor da aeronave em chamas enquanto uma comissária de bordo orienta os passageiros a permanecerem sentados e de cinto de segurança. Os vídeos mostram também os passageiros aplaudindo a tripulação depois da aterrissagem e um dos passageiros saindo da aeronave de joelhos, em agradecimento.

Imagens feitas por passageiros mostram motor de um avião com chamas e faíscas. Crédito: Reprodução Redes Sociais - Reproduçao Redes Sociais

O site FlightAware, que monitora voos, mostra que o incidente ocorreu durante ou logo após a decolagem. O avião da Latam estava a 4890 metros de altura e 624 km/h quando fez a manobra para retornar a Salvador e andou duas vezes em círculos até ser autorizado a pousar, às 19h58.

Apesar do susto nos passageiros, o choque com pássaros é um incidente comum, embora não leve necessariamente ao incêndio do motor e interrupção do voo. Conforme o Painel SIPAER, que lista ocorrências aeronáuticas da aviação civil no Brasil, ocorreram 336 colisões com aves em 2023.