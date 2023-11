PM aposentado tem dia de 'John Wick', reage a assalto e mata ladrões de moto

São Paulo

Motoristas que circulavam pela rodovia Presidente Dutra na tarde deste sábado (11), próximo ao viaduto Curuçá, na zona norte da capital paulista, registraram imagens de uma tentativa de assalto que terminou com dois suspeitos mortos após reação de um policial militar aposentado. As cenas fazem lembrar as de um filme de ação.

De acordo com o registro oficial, o subtenente aposentado Alexandre de Oliveira Papa, 54, ex-integrante da Rota (tropa de elite da PM paulista), seguia pela Dutra em uma moto BMW (R1250GS), acompanhado da mulher, quando foi abordado por dois criminosos armados. Papa decidiu então reagir.

As imagens mostram que, como uma espécie de John Wick, personagem principal da franquia estrelada por Keanu Reeves, o PM sacou uma pistola e passou a atirar contra os dois suspeitos. Após derrubar os dois, Papa avançou em direção ao primeiro suspeito e fez dois disparos na direção da cabeça —o homem então parou de se mover.

Desfile de policiais da Rota (batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo) no edifício-sede em São Paulo - Eduardo Knapp - 14.out.2022/Folhapress

Na sequência, o policial seguiu rumo ao segundo suspeito que, ainda caído, erguía uma das mãos para o alto, como querendo dizer que estava se rendendo. O PM fez dois disparos na direção da cabeça deste homem que, mesmo ferido, conseguiu se levantar e entrou em luta corporal com Papa.

Outros motociclistas, dois deles possivelmente amigos do PM, tentaram ajudar o policial. A luta corporal só terminou quando Papa realizou mais dois disparos em direção ao suspeito, que, enfim, caiu imóvel. Não é possível ver onde os tiros atingiram o homem, porque a ação é encoberta pelas testemunhas.

Nas redes sociais de pessoas ligadas ao meio policial, a ação foi recebida com um misto de orgulho e tristeza. A ação do PM aposentado ocorreu em uma data em que os policiais militares comemoram o Dia do Veterano. Por outro lado, a investigação aponta que um dos assaltantes mortos seria filho de um sargento da PM de SP, da ativa.

Cena do filme 'John Wick 3', franquia de ação protagonizada por Keanu Reeves - Divulgação

As armas usadas pelos criminosos estavam, segundo o registro oficial, com a numeração raspada. Eles estavam com revólver calibre .38 e uma pistola .380. A moto utilizada pela dupla para o delito havia sido roubada no dia anterior em Atibaia (SP).

Uma equipe de socorro foi enviada ao local, mas o médico constatou a morte dos homens. Equipes da Rota e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) também foram até o local. A PRF prosseguiu com a ocorrência por se tratar de rodovia federal.

O policial e as outras vítimas não se feriram.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública ainda não se manifestou sobre o assunto.