Tempestade de poeira atinge cidades de Mato Grosso do Sul

Uma tempestade de poeira atingiu municípios do interior de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (21), logo após as temperaturas caírem 17ºC principalmente na região sul do estado.

De acordo com dados de monitoramento em tempo real da Embrapa, a temperatura em Dourados, que era de 37,4ºC às 12h58 de quinta, despencou para 20,1ºC às 13h28.

Tempestade de areia atinge cidades de Mato Grosso do Sul - Reprodução/redes sociais

O forte vento derrubou árvores e causou acidentes, como em Ponta Porã, onde um motociclista foi atingido por uma árvore no início da tarde na avenida Brasil, próximo à fronteira com o Paraguai. A cidade também registrou destelhamentos.

Os ventos chegaram a 80 quilômetros por hora em Dourados, mas atingiram também Ponta Porã, Sidrolândia e a capital Campo Grande.

Na zona rural, a tempestade de poeira formada foi semelhante às registradas nos últimos anos em cidades de São Paulo e Minas Gerais.

O fenômeno atingiu, em novembro, ao menos cinco municípios da região de Ribeirão Preto, em meio à onda de calor em São Paulo no período. A tempestade, com ventania, foi percebida em Ribeirão, Barrinha, Brodowski, Batatais e Jardinópolis.

Quando em grande escala, o fenômeno é conhecido pelo nome haboob, ou habub, e costuma ser registrado em áreas secas e com baixa umidade.

Em 2021, quando o fenômeno foi registrado nos meses de setembro e outubro no interior de São Paulo e em Minas Gerais, houve danos semelhantes aos registrados nas cidades de Mato Grosso do Sul nesta quinta: quedas de árvores, rompimentos de fiações e destelhamentos de imóveis.