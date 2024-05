Chuva provoca recorde de trânsito pela manhã na cidade de São Paulo

São Paulo

A chuva intensa que atingiu a cidade de São Paulo desde a madrugada desta segunda-feira (27) provocou alagamentos de ruas a avenidas e deu um nó no trânsito. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o paulistano teve recorde de engarrafamento para o período da manhã, ao encarar 895 km de lentidão, às 7h30.

A marca é a maior desde que a empresa municipal, em parceria com o aplicativo Waze, passou a considerar no cálculo 20 mil km de ruas e avenidas da capital, em março do ano passado.

Alagamento em rua de Higienópolis; chuva que começou durante a madrugda desta segunda (27) provocou recorde de congestionamento em São Paulo - Mathilde Missioneiro 5.mar.24/Folhapress

Antes disso, no dia 5 de maio a cidade havia atingido 711 km de lentidão no trânsito às 8h.

O maior trânsito da história na capital foi registrado às 19h último dia 22 de março, quando também choveu, com 1.371 km de anda e para nas ruas e avenidas do município.

A região mais afetada nesta segunda foi o centro da cidade, com seis pontos intransitáveis de alagamento, como nas avenidas Rio Branco (em dois locais) e Mercúrio, e nas ruas Dom Rodo, dos Gusmões e General Osório, conforme levantamento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da Prefeitura de São Paulo.

Houve também pontos em que os veículos não conseguem passar nas avenidas Musgo-de-Flor e Pires do Rio, na zona leste da cidade.

Em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, a prefeitura precisou interditar uma ponte na rodovia Hélio Smith, próximo ao aeroporto internacional, porque sua base foi afetada após o solapamento das margens de um córrego.

De acordo com a administração municipal, a erosão na base da ponte aconteceu porque o lixo jogado no córrego foi levado pela chuva que atingiu Guarulhos desde o domingo e se acumulou rapidamente no local.

A estrutura é usada por funcionários do aeroporto para atravessar a rodovia.

Apesar de dizer que a ponte não é usada para a circulação de veículos desde 2012 e, por isso, sua interdição não teria interferência no trânsito, quem foi de carro ao aeroporto nesta segunda-feira enfrentou forte congestionamento, conforme relatos publicados em aplicativos de mensagens.

A virada no tempo ocorreu por causa da chegada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar ao estado no fim de semana —a chuva do início da manhã desta segunda-feira, aliás, era prevista para o domingo (26).

Conforme os meteorologistas do CGE, nesta terça-feira (28) ainda há condições para chuviscos durante a madrugada, mas no decorrer do dia o tempo melhora e o sol deve aparecer entre muitas nuvens.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta que não há tendência de chuva para os demais dias da semana, ao menos até sexta-feira (31).

O paulistano, entretanto, vai continuar encarando dias frios. Na quinta-feira, por exemplo, o órgão federal aponta que a temperatura mínima no município poderá ficar em torno de 10ºC, A máxima prevista é de 22ºC, na sexta.