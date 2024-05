Infográfico mostra o que funcionou e o que falhou no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre

São Paulo

Construído para prevenir catástrofes como a enchente de 1941, o sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre é composto por 68 km de diques de terra; 2,65 km de muro na avenida Mauá, no centro da cidade; 14 comportas e diversas casas de bomba espalhadas pelo município.

àrea alagada do lago Guaíba, em Porto Alegre - Anselmo Cunha - 8.mai.24/AFP

Esse conjunto, entretanto, não foi o suficiente para impedir a maior enchente já registrada na capital gaúcha.

Segundo Rodrigo Paiva, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a parte fixa do sistema funcionou: os diques compostos por aterros e muros. Nos primeiros dias eles protegeram cidade, retardando a inundação.

Nos dias seguintes, porém, algumas comportas não suportaram o volume de chuvas. A água começou a entrar também pelo sistema de drenagem e as casas de bomba foram aos poucos falhando ao escoar a água para fora da cidade.

Veja abaixo o que funcionou e o que falhou no sistema