Palácio dos Bandeirantes é iluminado em homenagem ao Rio Grande do Sul

São Paulo

O Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, foi iluminado na noite desta terça-feira (7) com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul em homenagem à população do estado que passa por uma enchente histórica causada por fortes chuvas.

Segundo dados da Defesa Civil, 401 dos 497 municípios do estado foram afetados de alguma forma pelas chuvas. Isso significa 80% das cidades gaúchas. Noventa e cinco pessoas morreram e 48 mil estão desabrigadas.

Palácio dos Bandeirantes iluminado com as cores do Rio Grande do Sul - Governo de SP

Segundo o governo de São Paulo, o estado encaminhou na segunda-feira (6) o primeiro lote de donativos ao Rio Grande do Sul. Foram 13 toneladas de produtos, como água potável, colchões e cobertores.

Também foram disponibilizadas 25 antenas para conexão à internet via satélite e nove geradores de energia elétrica para ajudar no restabelecimento da comunicação e do fornecimento de energia elétrica nas áreas impactadas.

O Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil recebem doações para serem encaminhadas ao Rio Grande do Sul. A prioridade é água potável e produtos de limpeza e higiene. Alimentos, calçados e roupas não estão sendo recebidos no momento.

As doações devem ser entregues no depósito do Fundo Social, localizado na avenida Marechal Mário Guedes, 301, no bairro Jaguaré, na zona oeste da capital, das 8h às 17h, ou nas unidades do Poupatempo e da Sabesp.