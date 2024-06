Calor deve continuar em São Paulo até o início do inverno

São Paulo

Na tarde do próximo dia 21, o outono chegará ao fim e o inverno começará. No entanto, as altas temperaturas que estão sobre o país continuarão pelo menos até o dia 22 em São Paulo, quando uma frente fria deve mudar o cenário climatológico.

Esse calor fora de época é provocado por uma forte massa de ar seco que está sobre grande parte do país, pegando toda a região Centro-Oeste, sul de Minas Gerais e noroeste do estado de São Paulo. No entanto, a região Sul e as demais localidades do Sudeste também sofrem a influência da massa de ar, diminuindo a nebulosidade, aumentando a temperatura média e deixando o tempo seco.

"Este ar seco está associado à atuação de um grande sistema de alta pressão atmosférica que causa forte subsidência do ar. Esta subsidência é um movimento natural de cima para baixo que ocorre quando se tem a presença de um sistema de alta pressão atmosférica", explica Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo.

As manhãs em São Paulo estão frias e com baixa umidade do ar, mas o sol aparece e volta a fazer calor à tarde - Claudinei Queiroz/Folhapress

De acordo com as estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, na tarde desta terça-feira (11) os termômetros chegaram aos 28°C na capital, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 35%. Os dados do CGE mostram ainda que junho registrou apenas 0,3 mm de chuva até o momento, o que corresponde a 0,6% dos 49,5 mm esperados para o mês.

Esse panorama seguirá pelos próximos dias, com grande amplitude térmica. Enquanto as mínimas durante as madrugadas ficarão na casa dos 14°C, as máximas durante as tardes chegarão a 28°C ou 29°C.

A partir de domingo (16), as madrugadas também ficarão mais quentes, com os termômetros marcando entre 17°C e 18°C, aumentando a sensação de calor na região metropolitana de São Paulo.

"O veranico é um termo que se usa para designar um período quente nos meses que normalmente teriam temperaturas baixas. São necessários pelo menos quatro dias com temperaturas de 3°C a 5°C acima da média normal para a época", afirma Pegorin. "O veranico surge porque esta grande e forte massa de ar seco bloqueia a passagem das frentes frias e do ar polar que vem com elas. É passagem do ar polar pelo interior do Brasil que faz a temperatura baixar."

No domingo, dia 23, porém, uma frente fria com massa de ar polar deve passar pelo litoral paulista, o que mudará completamente o clima no estado. No dia anterior, as temperaturas ficarão entre 20°C e 29°C, mas despencarão para 13°C a 21°C no domingo, com tempo fechado e possibilidade de garoa.

"As análises mais recentes da Climatempo mostram que esta alta pressão vai continuar forte sobre o país pelo menos até 20 de junho. Até lá, São Paulo segue com temperatura acima do normal. Há possibilidade da passagem de uma frente fria pela costa paulista após o dia 22 de junho, que provavelmente vai causar brusca queda da temperatura. Porém, o frio não persiste por muitos dias", destaca a meteorologista.