Confira a partir das 20h deste sábado (22) o resultado da Quina de São João

São Paulo

A Caixa Econômica Federal sorteia na noite deste sábado (22) a edição especial da Quina de São João, que tem premiação divulgada de R$ 220 milhões.

O valor do prêmio do concurso 6462 da Quina é uma estimativa e não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal, com cinco acertos, leva quem acertar quatro números e assim por diante.

Volante da Quina de São João, edição especial da loteria da Caixa - Reprodução/Facebook

O sorteio começa às 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa e da emissora. A Folha divulgará os números sorteados em seguida.

A aposta simples para a Quina, inclusive a edição especial de São João, custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) deste sábado em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa, porém, nessa modalidade é preciso investir ao menos R$ 20 em apostas.

Quanto mais números escolhidos, maior o preço da aposta. O jogo com seis números, por exemplo, custa R$ 15. Podem ser escolhidas, no máximo, 15 dezenas por aposta, ao custo de R$ 7.507,50.

Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 220 milhões e aplique na caderneta de poupança, segundo a Caixa, receberá quase R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

Distribuição do valor dos prêmios:

1ª faixa - 65% rateados entre as apostas que contiverem 5 acertos – quina;

2ª faixa - 15% rateados entre as apostas que contiverem 4 acertos – quadra;

3ª faixa - 10% rateados entre as apostas que contiverem 3 acertos – terno;

4ª faixa - 10% rateados entre as apostas que contiverem 2 acertos – duque.

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

Role a tela para baixo e, na opção da Quina de São João, clique no ícone "Aposte Agora!"

Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo

Quando o valor total da compra for superior a R$ 20, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito

Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra

Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"

Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"

Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se

Na tela inicial, localize a Quina de São João e clique em "aposte"

Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela

Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 20. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"

Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"

Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"

Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking