Criança morre ao levar choque em grade de escolinha de futebol no RJ

A Polícia Civil de São Fidélis (a 280 km do Rio de Janeiro) investiga a morte de uma criança de 11 anos em uma escolinha de futebol após encostar em uma grade que estaria energizada.

Guilherme de Moreira Silva foi socorrido e levado a um hospital da cidade, mas morreu na noite de terça-feira (9), pouco tempo depois do acidente.

O menino estava com outros alunos e um professor de futebol, que alugava o campo para as aulas. Segundo a apuração inicial, ele abaixou para pegar um objeto que estava no chão, encostou no alambrado e levou um choque.

Nota de pesar divulgada pela escola onde o menino estudava - Reprodução/Instagram

Em nota, a escola em que ele estudava, o Colégio Fidelense, disse que Guilherme era um aluno carinhoso, de sorriso tímido e apaixonado por futebol.

Ele costumava percorrer o pátio da escola chutando tampinhas de refrigerante, diz o comunicado do colégio.

A polícia realizou uma perícia no local e ouve testemunhas para entender o que aconteceu e encontrar possíveis responsáveis pela morte.

O corpo da criança foi enterrado na tarde desta quarta-feira (10)