Olimpíadas Paris 2024: Veja o que assistir nesta quinta-feira (25)

Confira os jogos e modalidades que você não pode perder nas Olimpíadas:

Ana Luiza Machado com a medalha de prata conquistada no arco recurvo no Pan de Santiago, ano passado - Pilar Olivares - 5.nov.23/Reuters

4h30 - Tiro com arco feminino

Ana Luiza Caetano é a representante brasileira no tiro com arco feminino. Suas principais conquistas são o ouro nas duplas mistas no Pan da modalidade, ao lado de Marcus D’Almeida, além de bronze na etapa da Copa do Mundo em Medellín, na Colômbia, em 2022.

Transmissão: GE / Cazé TV

A ponta Larissa Araújo arremessa contra o Kazaquistão durante o Mundial de Handebol de 2023, na Dinamarca - Henning Bagger - 1º.dez.23/Ritzau Scanpix/AFP

9h - Handebol Feminino - Espanha x Brasil

Onze anos depois do título mundial conquistado pela seleção feminina de handebol, a equipe estreia nos Jogos de Paris para tentar voltar às glórias, mas contra um rival perigoso, já que a Espanha está em crescimento no cenário internacional e bateu o Brasil por um ponto na primeira fase do Mundial de 2023.

Transmissão: Globo / SporTV 2 / GE / Cazé TV

Marcus D'Almeida caiu nas oitavas de final nos Jogos de Tóquio, mas agora em Paris chega como um dos favoritos a subir no pódio do tiro com arco - Clodagh Kilcoyne - 28.jul.21/Reuters

9h15 - Tiro com arco masculino

Aos 26 anos, o brasileiro Marcus D’Almeida chega a Paris com chances reais de conquistar uma medalha. Ele é o atual número 1 do ranking mundial de arco recurvo e vem de um vice-campeonato na etapa da Copa do Mundo de Antalya, na Turquia.

Transmissão: GE / Cazé TV

12h - Futebol feminino - Espanha x Japão

Em duelo pelo grupo C, o mesmo do Brasil, Espanha e Japão se enfrentam antes das brasileiras. O favorito é o time espanhol, que teve a melhor jogadora do mundo nos dois últimos anos: Aitana Bonmatí (2024) e Alexia Puntellas (2023).

Transmissão: SporTV 3 / GE / Cazé TV

A seleção feminina de futebol estreia nos Jogos de Paris contra a Nigéria nesta quinta-feira (25); a expectativa é que a meia-atacante Marta inicie como titular - Pedro Ladeira - 2.jul.23/Folhapress

14h - Futebol feminino - Nigéria x Brasil

Com duas pratas olímpicas (Atenas-2004 e Pequim-2008), a seleção brasileira tenta subir no lugar mais alto do pódio em Paris agora sob comando do técnico Arthur Elias. O duelo de abertura será contra a Nigéria, a melhor seleção do continente africano.

Transmissão: Globo / SporTV / GE / Cazé TV

Se você quiser acompanhar mais eventos olímpicos, uma boa pedida nesta quinta é o torneio de rugby sevens. Cada equipe possui sete jogadores e disputam dois tempos de sete minutos cada. Pela rapidez do duelo, o normal é que cada time faça dois jogos por dia.

Os principais duelos do torneio masculino no dia são:

9h - Samoa x Quênia

9h30 - Argentina x Austrália

10h - EUA x Uruguai

10h30 - Fiji x França

11h30 - Nova Zelândia x Irlanda

Todos com transmissão da Cazé TV e do GE