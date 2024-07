Jovens de SC morrem em acidente de carro a caminho de competição de basquete no RS

Curitiba

Três jovens e uma adolescente que moravam em Santa Catarina morreram na manhã deste domingo (14) durante uma viagem de carro com destino a uma competição de basquete no Rio Grande do Sul. O veículo em que o grupo estava atravessou a pista e bateu de frente com um caminhão que seguia na outra direção. Os quatro morreram ainda no local.

O motorista do caminhão, um homem de 41 anos, não se feriu. O caminhão tinha placas de Sarandi (RS).

No carro estavam Samuel Dal Olmo Carlin, 20, que conduzia o veículo; Deivid Guimarães Cardoso, 19; a estudante Milena Lazari, 16, namorada de Deivid; e Enzo Henrique Candaten, 18. Eles moravam em Chapecó (SC).

Acidente que matou quatro jovens neste domingo (14) ocorreu no km 101 da ERS-324, no município de Ronda Alta (RS) - Eduardo Colussi/Rádio Máxima

De acordo com a FCB (Federação Catarinense de Basketball), os três jovens eram atletas e estavam a caminho de uma competição do tipo 3x3 na cidade de Carazinho (RS).

De acordo com o CRBM (Comando Rodoviário da Brigada Militar) do RS, o acidente ocorreu por volta das 7h30, no km 101 de uma estrada estadual (ERS-324), quando eles passavam pelo município gaúcho de Ronda Alta.

O CRBM registrou que o condutor "perdeu o controle do veículo, por motivos desconhecidos, invadiu a pista contrária, e colidiu frontalmente" com o caminhão.

"É com tristeza enorme que recebemos a chocante notícia", disse a FCB, em nota publicada nas redes sociais. "A comunidade do basquete catarinense lamenta e se solidariza com seus familiares, amigos, colegas de clube e demais companheiros de vida dos jovens", acrescentou.

A Associação Nacional de Basquete 3x3 também publicou nota em que "lamenta profundamente o trágico acidente". Disse que as vítimas tinham paixão pelo esporte e serão lembradas com carinho.

"Nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e todos os envolvidos durante este momento difícil. Que todos encontrem conforto e paz nos braços do amor e apoio mútuo", afirmou.