São Paulo

A dedicação aos animais abandonados começou quando Conceição da Silva deixava alimentos aos cachorros de rua que passavam em frente à fábrica na qual ela trabalhava como costureira na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo.

O amor pelos bichos começou ainda na infância, na cidade de Cambará, no Paraná, onde ela cresceu em um sítio e convivia com cachorros de toda vizinhança. Sua mãe lhe reprimia quando alimentava os animais, desejo que só conseguiu realizar na vida adulta.

Conceição da Silva (1946 - 2024) - Reprodução /Adao Ourinhos

Aos poucos, a ajuda na frente da fábrica bancada pelo próprio bolso deixou de ser suficiente diante da quantidade cada vez maior de bocas que apareciam para comer. No começo, ao menos dez cães surgiam todos os dias em sua porta. Nessa época, dona Conceição, como era conhecida na cidade, abrigava os cachorros com mais necessidades no quintal de sua casa.

Foi quando ela decidiu criar um espaço para acolher bichos rejeitados e vítimas de maus tratos, e assim surgiu a Adao (Associação Defensora dos Animais de Ourinhos), que recebeu a ajuda de amigos e de seu filho, Wellington da Silva, há 23 anos.

O espaço, criado em um terreno doado pela prefeitura, já chegou a receber 600 animais e foi equipado com sala de cirurgia para castração e estrutura para banho e tosa.

A rotina sem folgas aos fins de semana e feriados começava de manhã e só se encerrava após as 19h, já que dona Conceição contava com pouca ajuda. "Ela mesma construía os canis, limpava e cuidava de todos com o maior amor e carinho. Mesmo com a ajuda de poucos voluntários, ela chegou a cuidar de mais de 400 animais ao mesmo tempo", conta a neta Maira Abrão.

As dificuldades financeiras para manter o abrigo, que se sustentava com poucas doações, se agravaram em 2017, quando uma tempestade alagou e destruiu os canis, e a estrutura precisou ser reconstruída com doações. O estoque de ração também foi perdido.

Há cerca de dois anos, o canil passou a ser administrado pela Prefeitura de Ourinhos. A mudança, segundo a neta, abalou a cuidadora, que teve que se afastar da função —mesmo assim, tirou alguns cães mais idosos e deficientes do abrigo e os levou para casa. "Ela é exemplo de determinação e força, com 77 anos batalhou até o fim da sua vida para cuidar dos animais", diz a neta.

A dedicação aos bichos lhe rendeu uma homenagem na Câmara Municipal de Ourinhos, em dezembro de 2009, quando recebeu o título de Cidadã Benemérita.

Dona Conceição morreu na manhã de 12 de julho, aos 77 anos. Deixou o filho e a neta e um exemplo de amor aos animais.

coluna.obituario@grupofolha.com.br

Veja os anúncios de mortes

Veja os anúncios de missa