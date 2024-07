Passageiro de moto tem o pescoço cortado por linha de pipa em SP

São Paulo

O passageiro de uma moto sofreu no pescoço um corte causado por uma linha de pipa. O caso ocorreu por volta das 16h30 deste sábado (20) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

A vítima, de 48 anos, foi atingida quando passava pela altura do km 20 da via Anchieta, no centro de São Bernardo.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados via 190 para atender a um acidente. No local os policiais notaram um corte profundo no pescoço da vítima.

O helicóptero Águia 21 da Polícia Militar socorreu o ferido e o levou para o Hospital das Clínicas, na zona oeste de São Paulo. O estado de saúde dele foi classificado como gravíssimo no documento da Polícia Civil.

Trecho da via Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral - Reprodução/Google Street View

O homem estava na garupa de um motociclista que oferece o serviço de transporte por aplicativo com destino ao bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, quando foi atingido. O condutor da moto parou para que a vítima desembarcasse e fugiu em seguida.

A pessoa que empinava a pipa não foi localizada.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal no 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.