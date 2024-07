Polícia diz que idoso morto em SP não tinha R$ 3,5 mi dentro de casa

São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo descartou que Carlos Alberto Felice, 77, encontrado morto na noite de terça-feira (16) na garagem de sua casa no Jardim Europa, área nobre da zona oeste da capital, tivesse R$ 3,5 milhões em dinheiro guardado no imóvel.

Segundo o boletim de ocorrência, Felice teve os pés e as mãos amarrados com fio elétrico. Ele também tinha sinas de violência na cabeça. Ainda não há informações sobre quando a morte ocorreu.

O valor havia sido mencionado por um sobrinho de Felice durante o registro do boletim de ocorrência.

Rua onde morava a vítima, no Jardim Europa, bairro nobre da zona oeste de São Paulo - Reprodução/Google Street View

Segundo o relato do sobrinho, enquanto estava na rua tentado falar com o tio um homem se aproximou e disse ser amigo de Felice há mais de 30 anos. O homem, que não se identificou, contou que a vítima havia vendido a casa e que estaria com um "bom dinheiro lá dentro".

O sobrinho havia ido até o local após sua mãe, irmã da vítima, ter recebido de um amigo a informação de que o Felice não tinha ido à igreja. O amigo teria tentado contato com Felice por telefone, sem sucesso.

O sobrinho ligou para o advogado de Felice, que confirmou a versão do suposto amigo. De acordo com o advogado, Felice estaria com cerca de R$ 3,5 milhões em dinheiro dentro de casa.

Felice era viúvo havia aproximadamente três anos e não tinha filhos. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele possuía dívidas.

Um policial civil do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) confirmou a venda do imóvel por R$ 4,5 milhões, mas disse que Felice havia recebido apenas R$ 350 mil pela transação, valor que teria sido depositado no ano passado. O restante só seria pago depois que Felice quitasse dívidas de IPTU, por exemplo, ainda segundo o policial.

A vítima tinha um Hyundai I30 que não estava na garagem e ainda não foi localizado. A Polícia Militar emitiu um alerta no projeto Radar na tentativa de rastrear o automóvel.

O imóvel não possui câmeras de segurança. Um vigia da rua afirmou ter visto Felice sair e voltar de carro no último dia 11.