Thiago Brennand tem pena mantida por agredir modelo em academia, mas indenização é reduzida

A Justiça manteve a condenação de Thiago Brennand, 43, a 1 ano e 8 meses de prisão por lesão corporal contra Alliny Helena Gomes, mas reduziu para R$ 20 mil o valor da indenização que ele deverá pagar à modelo, antes estipulada em R$ 50 mil.

A agressão ocorreu em 2022, em uma academia de São Paulo. Na ocasião, Brennand ofendeu a vítima e a atingiu com um empurrão e outras agressões físicas, que causaram lesões corporais leves no tórax, antebraços e cabeça.

Na decisão da 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator Damião Cogan afirmou que "o réu atuou com vontade livre e consciente de ofender a integridade física da ofendida" e disse que a conduta de Brennand "teve como causa subjacente o sentimento de irresignação com a recusa da ofendida de envolver-se em um relacionamento".

O empresário Thiago Brennand após prisão - Leitor

O escritório de advocacia Janjacomo, que representa Helena Gomes, afirmou em nota que o Tribunal de Justiça, ao manter a condenação de Brennand, "demonstra, uma vez mais, protagonismo na defesa intransigente dos direitos humanos das mulheres".

"Continuamos confiantes na Justiça e no trabalho incansável pelo fim da impunidade a toda forma de violência contra a mulher", acrescentou a nota.

Ao todo, Brennand tem três condenações que somam 20 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, por crimes sexuais, como estupro, e agressão física. No total, ele responde a nove processos criminais —foi condenado em três e fez acordo em outros dois.

ENTENDA O CASO

Thiago Brennand ficou conhecido após o vídeo em que ele agride Alliny Helena Gomes ser divulgado pela TV Globo.

Após a repercussão do caso, uma dezena de mulheres denunciaram o empresário por violência sexual, inclusive estupro. Por meio de vídeos publicados nas redes sociais, ele sempre negou as acusações.

Em setembro de 2022, Brennand viajou para os Emirados Árabes Unidos horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público por ter agredido a modelo. Ele foi extraditado ao Brasil em abril do ano passado e está preso preventivamente na penitenciária de Tremembé —ele passou maior parte do último ano no CDP 2 de Pinheiros e foi transferido em junho.