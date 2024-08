Hugo Calderano amassa sul-coreano, vai à semifinal e caça medalha histórica no tênis de mesa

Paris

Hugo Calderano está muito perto de uma medalha inédita para o Brasil. O carioca, cabeça-de-chave número 4 do torneio olímpico no tênis de mesa, derrotou o sul-coreano Jang Woo-jin, número 8, por quatro sets a zero (11/4, 11/7, 11/5 e 11/6) pelas quartas de final.

Com o atropelo, Calderano confirma a melhor campanha de um brasileiro em Olimpíadas. A marca anterior era dele mesmo, que atingiu as oitavas de final no Rio-2016 e as quartas em Tóquio-2020, edição disputada em 2021 devido à pandemia de Covid-19.

Calderano durante duelo contra o sul-coreano Jang Woojin - Jung Yeon-Je/AFP

Na semifinal, o carioca enfrentará o vencedor da partida entre o sueco Truls Möregardh e o egípcio Omar Assar. O brasileiro entra com certo favoritismo, pois os dois são, respectivamente, cabeças de chave números 19 e 16.

Porém, Möregardh ganhou todos os holofotes em Paris ao eliminar na segunda rodada o número um do mundo e grande favorito, Wang Chuqin, da China.

Atual tricampeão pan-americano, Calderano venceu com grande facilidade. Nos três primeiros sets, em apenas um momento o sul-coreano chegou a liderar a contagem, por 3/2. A medida que Calderano ampliava a vantagem, aumentava visivelmente a frustração do adversário. O quarto set foi um pouco mais equilibrado, mas o brasileiro manteve a liderança a maior parte do tempo.