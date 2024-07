Turista é morta e estrangeiro fica ferido em tentativa de assalto no Ceará

Recife

A Polícia Civil do Ceará prendeu na terça-feira (30) três suspeitos de participação em uma tentativa de assalto que terminou com uma turista morta e um estrangeiro baleado na praia de Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O local é um dos mais visitados por turistas no Ceará.

A tentativa de assalto aconteceu na segunda (29), em uma pousada. Mary Oliveira, 46, era de Macapá e morreu no local. O namorado dela, o inglês Phil Gray, 38, foi socorrido e está internado —o nome do hospital não foi divulgado, e não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

De acordo com a polícia, dois homens —um de 38 anos e outro de 27— foram presos na tarde de terça, em Fortaleza. O terceiro suspeito, de 22 anos, foi preso à noite, no mesmo dia, também na capital cearense. Com eles foram apreendidos celulares, uma camisa e um capacete que teriam sido usados no crime.

Imagem de câmera de segurança mostra luta corporal entre vítimas e criminoso em pousada em Cumbuco, no Ceará - Reprodução

Conforme a investigação, os suspeitos chegaram à pousada dizendo ter informações de que um casal teria grande quantia de dinheiro em espécie.

Ao localizar o casal, os criminosos tentaram efetuar o roubo, mas as vítimas entraram em luta corporal com um dos suspeitos, que disparou contra a dupla e fugiu na sequência, sem levar itens.

Imagens de câmera de segurança mostram o embate entre as vítimas e um criminoso na pousada.

O suspeito de 38 anos já responde a um processo por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, segundo a Polícia Civil. O de 27 anos tem anotação por tráfico de drogas.

De acordo com os investigadores, os suspeitos obtiveram informações de que o estrangeiro havia trocado dinheiro em uma casa de câmbio situada no bairro Aldeota, em Fortaleza, e levado o valor para a pousada.

A polícia afirma que faz outras diligências, mas não disse se há outros suspeitos de participação no crime.