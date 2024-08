Adolescente e entregador morrem baleados no morro dos Macacos (RJ)

Rio de Janeiro

Um adolescente e um entregador de farmácia morreram baleados na noite deste domingo (4) no morro dos Macacos, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, o menino foi morto na sua festa de aniversário de 13 anos.

Em nota, a Polícia Militar afirma que testemunhas relataram que um homem em uma moto teria passado atirando contra um grupo de pessoas. O atirador ainda não foi identificado.

Morro dos Macacos fica na zona norte do Rio de Janeiro e vive tensão entre traficantes rivais - PABLO PORCIUNCULA/AFP

"Policiais militares da UPP Macacos ouviram tiros no interior da comunidade. Uma equipe foi acionada para verificar a entrada de três feridos no Hospital do Andaraí. Chegando ao local, testemunhas informaram que um homem em uma motocicleta efetuou disparos em direção às vítimas, dentre elas uma criança. O policiamento foi intensificado", afirmou a corporação.

A terceira vítima é mãe do adolescente. Ela foi baleada na perna e seu estado de saúde é estável.

Em nota, o Hospital Federal do Andaraí, para onde as vítimas foram levadas, afirmou que as três chegaram com vida na unidade. "Infelizmente, duas delas, incluindo um menor de idade, não resistiram e faleceram. A outra foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas".

A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Há a suspeita de que traficantes do CV (Comando Vermelho) tenham participado do ataque. Eles são rivais dos criminosos locais, ligados ao TCP (Terceiro Comando Puro). A polícia, no entanto, não descarta outras possibilidades.

Em posicionamento, a Polícia Civil disse que "diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer as circunstâncias dos fatos".