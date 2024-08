Casal e bebê morrem ao pular do 7º andar para fugir de incêndio em Goiás

Rio de Janeiro

Um casal e o filho recém-nascido morreram, nesta terça-feira (27), depois que um incêndio atingiu o apartamento em que moravam em Valparaíso de Goiás (GO), no entorno do Distrito Federal.

Luiz Evaldo Lima, 28, e Graciane Rosa de Oliveira, 34, pularam da janela com o bebê de dois meses, identificado apenas como Léo, para tentar escapar das chamas, mas não resistiram à queda. Um cachorro da família também morreu.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 11h. De acordo com a corporação, as chamas tiveram início no sétimo andar de um prédio no condomínio Parque das Árvores, no bairro Parque Rio Branco, próximo a BR-040.

Incêndio atingiu o sétimo andar do prédio residencial - Divulgação/Corpo de Bombeiros

O incêndio foi controlado, mas equipes de Valparaíso, Luziânia e do Distrito Federal fazem trabalho de rescaldo no local. As causas serão determinadas após uma perícia técnica detalhada, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Civil disse que solicitou a perícia no local e uma equipe do Grupo de Investigação de Homicídios atua na ocorrência.

Em seu perfil na internet, Luiz Evaldo mostrava alguns trabalhos que fazia como garçom. Já Graciane Rosa se apresentava como empreendedora do ramo de alongamento de cílios. Ela deixa uma filha de 7 anos, que não estava no apartamento no momento do incêndio.

Um vizinho das vítimas, que mora no bloco ao lado, disse em entrevista à TV Anhanguera que viu quando o casal pulou da janela com o bebê.

"Começamos a gritar para eles não pularem, mas as chamas começaram a tomar conta deles na hora. Acabou que eles se jogaram, vindo a falecer na hora", disse.

Segundo ele, por volta das 10h30 ele sentiu o prédio tremer. Neste momento, passou a ouvir diversos gritos de outras pessoas que estavam no local.

Moradores de prédio residencial atingido por incêndio em Valparaíso de Goiás tiveram que deixar suas residências por possíveis riscos estruturais, de acordo com o Corpo de Bombeiros - Corpo de Bombeiros/Divulgação

O fogo começou no sétimo andar do edifício e se alastrou entre o sexto e o décimo primeiro. Alguns moradores de andares mais altos ficaram presos nos apartamentos, sem conseguir descer e sair do prédio devido às chamas.

O major do Corpo de Bombeiros Maurílio Correa Cesar disse que os moradores tiveram que deixar suas casas por causa de possíveis danos estruturais.

"A engenharia do prédio informou a necessidade de evacuação por risco estrutural. As autoridades de Valparaíso já foram acionadas para propor apoio aos moradores desabrigados", disse o major.

Procurada, a prefeitura de Valparaíso de Goiás não respondeu à reportagem.