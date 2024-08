Polícia prende dois suspeitos de sequestrar lancha com passageiros no rio Amazonas

São Paulo

As polícias Federal e Civil do Amapá e do Pará prenderam dois suspeitos de participarem do sequestro de uma lancha durante uma viagem pelo rio Amazonas. Um terceiro suspeito segue foragido, mas já foi identificado pelos investigadores.

Nesta segunda-feira (26), um homem de 31 anos se entregou na DECCP (Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio), em Macapá, acompanhado de um advogado. O suspeito permaneceu em silêncio durante o depoimento, segundo a polícia.

Foto divulgada pela Polícia Civil do Amapá mostra suspeito de sequestrar lancha no rio Amazonas que se entregou à polícia nesta segunda (26) - Divulgação/Polícia Civil do Amapá

Na última sexta (23), um homem de 24 anos já havia sido preso durante um cumprimento de mandado de prisão preventiva. Ele também estava escondido em Macapá.

Com o suspeito foram encontrados alguns dos objetos roubados das vítimas, que foram recuperados.

Entenda o caso

Três criminosos sequestraram uma lancha que havia partido, no último dia 19, do município de Gurupá, no Pará, com destino a Porto de Moz, no mesmo estado. O caminho foi desviado após o anúncio do assalto.

Lancha foi abandonada pelos criminosos em comunidade ribeirinha, no município de Santana (AP) - Divulgação/Polícia Federal

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que os passageiros são resgatados após passarem 19 horas desaparecidos. Eles foram encontrados por um pescador da região (veja o vídeo abaixo).

Os "piratas" (ou "ratos d’água"), como são conhecidos esses tipos de criminosos, ingressaram na lancha como passageiros e, durante a viagem, anunciaram o roubo. Eles fugiram com a embarcação em direção ao município de Santana, no Amapá, que lidera o ranking das cidades mais violentas do país.

A Polícia Federal e a Companhia Fluvial da Polícia Militar do Amapá encontraram a lancha, que foi abandonada próximo da comunidade ribeirinha de Anauerapucu, em Santana. A Marinha do Brasil também colaborou com as ações.