Cidade de SP tem tarde mais fria do ano e há previsão de geada para esta quarta (14)

São Paulo

A capital paulista teve a tarde mais fria do ano nesta terça-feira (13), segundo medição do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, que registrou a média máxima de 13,4°C na cidade.

De acordo com o órgão municipal, a menor média anterior foi no sábado (10), com 13,7°C.

A menor máxima absoluta à tarde, ou seja, a temperatura registrada em um único local, também ocorreu nesta terça-feira, com 9,9°C em Parelheiros, no extremo sul paulistano, diz o CGE. Ela supera os 11,2°C de 30 de junho e do sábado passado.

Mulher e crianças agasalhadas caminham na região da praça da República, no centro de São Paulo - Rafaela Araújo - 9.jul.24/Folhapress

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), responsável pela medição oficial, a temperatura oscilou nesta terça entre 8,6°C e 16,3°C na estação meteorológica convencional do Mirante de Santana, na zona norte —a média mínima apurada pelo CGE foi de 7°C.

A menor mínima registrada pelo Inmet no local foi domingo (11), com 7°C.

Rancharia, no oeste paulista e a cerca de 500 km da cidade de São Paulo, teve a menor temperatura do estado nesta terça, com 0,6°C, Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, a mínima foi de 0,7ºC.

De acordo com o técnico em meteorologia Adilson Nazário, do CGE, por causa da passagem de uma frente fria pelo litoral paulista na sexta-feira (9), que inclusive provocou chuva no fim de semana, uma massa de ar polar segue em atuação, o que mantém o tempo frio e seco.

A previsão do Inmet para esta quarta-feira (14) é de temperatura mínima de 5°C, com possibilidade de geada nas primeiras horas da manhã na capital paulista.

O tempo também continuará seco e estável nos próximos dias. E as temperaturas seguem baixas, mas devem se elevar a partir da quinta-feira (15), aponta o CGE, em decorrência do afastamento do ar frio sobre o oceano —os termômetros devem oscilar entre 10°C e 27°C na quinta (15).

A expectativa é de um final de semana com predomínio de sol e temperaturas acima da média para agosto. No sábado, a previsão do Inmet diz que a tendência é de se chegar a 30°C no município.