Parentes de vítimas se reúnem com Voepass em hotel em Cascavel

Cascavel (PR)

Parentes de vítimas do acidente aéreo se reuniram com representantes da empresa Voepass na noite deste domingo (11), no hotel Maestro, em Cascavel. Ao menos 24 passageiros que estavam no voo viviam na cidade e em municípios da região.

Com a presença da Polícia Científica, membros dos Ministério Públicos e das Defensorias Públicas paulista e paranaense, a reunião foi organizada para informar os familiares sobre os próximos trâmites de liberação e translados dos corpos.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (de branco), abraça parentes de vítima do acidente em hotel na cidade - Zanone Fraissat - 10.ago.24/Folhapress

Com o fim da operação de resgate dos corpos neste domingo em Vinhedo, onde a aeronave caiu na última sexta-feira (9), foi iniciado processo de coleta de material genético de familiares e também entrevistas para agilizar o reconhecimento e liberação dos corpos.

O transporte dos corpos será feito pela Voepass, após acordo firmado neste sábado (10). A empresa será responsável por entrar em contato com os familiares para obter as informações de liberação e entrega dos corpos. Não haverá necessidade da presença de um parente em São Paulo para fazer os trâmites, conforme padrão de atendimento do IML.

A Prefeitura de Cascavel disponibilizou o centro de convenções e eventos municipal para a realização de um velório coletivo. A definição, porém, ainda depende do reconhecimento dos corpos e da decisão das famílias.