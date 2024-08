Cidades do Sudeste e do Sul têm temperaturas abaixo de 0ºC neste domingo

Rio de Janeiro

Cidades das regiões Sudeste e Sul do Brasil registraram temperaturas mínimas abaixo de 0°C na madrugada e no início da manhã deste domingo (11) de Dia dos Pais. É o que apontam dados de medições do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A menor temperatura verificada nas estações do órgão foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas Gerais (a 480 km de Belo Horizonte). No local, conhecido por atrair visitantes em busca de frio, a mínima chegou a -2,9°C no começo da manhã.

Com a mesma vocação turística, a cidade paulista de Campos do Jordão (a 180 km de São Paulo) veio em seguida. De acordo com o Inmet, o município registrou -2,3ºC no início da manhã.

Castro (PR), com -1,9ºC, Caçador (SC), com -1,6ºC, São Mateus do Sul (PR), com -1,2ºC, e Vacaria (RS), com -1ºC, apareceram na sequência do ranking de mínimas no país.

Estações do Inmet em outros cinco locais também registraram temperaturas abaixo de 0ºC. São os casos de General Carneiro (PR), Rio Negrinho (SC), Lages (SC), Maria da Fé (MG) e Major Vieira (SC).

Os dados consideram medições ocorridas no período de 21h de sábado (10) até as 13h deste domingo, no horário de Brasília.

Temperaturas abaixo de 0ºC neste domingo (11)

Estação UF Mínima, em °C Monte Verde MG -2,9 Campos Do Jordão SP -2,3 Castro PR -1,9 Caçador SC -1,6 São Mateus Do Sul PR -1,2 Vacaria RS -1 General Carneiro PR -0,8 Rio Negrinho SC -0,6 Lages SC -0,6 Maria Da Fé MG -0,5 Major Vieira SC -0,2

Fonte: Inmet

O registro de baixas temperaturas ocorre em meio a uma onda de frio que ainda deve provocar efeitos no início da semana em parte do país.

O Inmet já alertou que, no fim deste domingo (11), outra massa de ar frio no Sul deve manter as temperaturas baixas pelo menos até quarta (14). A previsão é de ápice de frio e geadas intensas na terça (13).

A serra de Santa Catarina teve queda de neve entre a noite de sexta (9) e a madrugada de sábado (10), segundo a Epagri/Ciram, que monitora as condições meteorológicas e agrícolas no estado.

O órgão confirmou registros do fenômeno nos municípios de São Joaquim (a 235 km de Florianópolis) e Urupema (a 213 km da capital).

Conforme as medições da Epagri/Ciram, Urupema registrou mínima de -4,6°C neste domingo, a menor temperatura de Santa Catarina.