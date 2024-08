Perícia aponta que estojo achado em carro é de arma de ex-presidente da Apae, afirma polícia

São Paulo

A Polícia Civil de Bauru (SP) afirmou, na tarde desta terça-feira (20), que deu positivo o resultado do exame de confronto balístico realizado entre o estojo encontrado no interior de um veículo abandonado com vestígios de sangue e a pistola calibre 380 apreendida no cofre da residência de Roberto Franceschetti Filho.

Ex-presidente da Apae da cidade do interior paulista, ele foi preso na última quinta-feira (15) e é suspeito de ser responsável pelo desaparecimento de Claudia Regina da Rocha Lobo, 55, funcionária da associação, no último dia 6.

Claudia Lobo, da Apae Bauru, está desaparecida desde o último dia 6 - Reprodução/Facebook

"Após minucioso exame, o perito confirmou que o estojo foi deflagrado por aquela referida pistola", afirmou a Polícia Civil de Bauru, em nota nesta terça.

Procurada para falar sobre o resultado da perícia, a defesa de Franceschetti Filho disse que não pode opinar sobre o confronto balístico, pois ainda não tive acesso a essa parte do inquérito, que segue em sigilo judicial.

O ex-presidente da Apae prestou depoimento formal na segunda-feira (19). Segundo o advogado Leandro Chab Pistelli, ele respondeu a todos os questionamentos feitos pela autoridade policial e afirmou ser inocente.

.A polícia instaurou inquérito e trata o caso como homicídio. A corporação afirma não ver chances de encontrar Cláudia com vida.

"Tratamos o caso como homicídio por causa dos vestígios encontrados no veículo, como o estojo de projétil", afirmou à Folha o delegado Cledson Nascimento, responsável pelo caso, na sexta-feira (16).

Claudia foi vista pela última vez no dia 6 de agosto ao deixar o prédio onde fica o escritório administrativo da Apae. Câmeras de segurança mostram a secretária-executiva caminhando até um carro da entidade, com um envelope na mão.

Ela saiu sem os documentos e o telefone celular e teria dito a outra funcionária que resolveria questões relacionadas ao trabalho.

A Spin branca foi localizada no dia seguinte em um bairro a sete quilômetros de distância. Desde então, parentes e amigos de Claudia estão mobilizados para tentar encontrá-la.

Além da prisão, a polícia apreendeu na casa do suspeito uma pistola do mesmo calibre do estojo encontrado no carro abandonado.

Os investigadores dizem acreditar que a funcionária da Apae tenha sido assassinada no dia do desaparecimento.

A polícia tem feito buscas uma região às margens da rodovia Cesário José Castilho, que liga Bauru ao município de Arealva. A investigação chegou ao local por causa de sinal emitido pelo celular de Franceschetti Filho, pouco depois de câmeras de monitoramento de Bauru registrarem a passagem do carro.

Em nota assinada pela vice-presidente Maria Amélia Moura Pini Ferro, a direção da Apae declarou ter sido surpreendida com a suspeita de envolvimento de Franceschetti no caso.

"A diretoria executiva vem a público esclarecer que o fato não tem relação com os serviços prestados", afirma o comunicado. Segundo a Apae, o atendimento aos 4.000 usuários continuará normalmente. Fundada há 59 anos em Bauru, a entidade tem 300 funcionários.

Nota anterior divulgada pela Apae no dia 8 de agosto foi assinada por Franceschetti Filho, em que dizia que a direção estava empenhada em ajudar a polícia nas investigações e na localização de Claudia.