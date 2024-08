Qualidade do ar em São Paulo se mantém em nível ruim, segundo Cetesb

São Paulo

A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo se mantém classificada como ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) nesta terça-feira (20). Esse é o nível intermediário na escala que considera o índice de poluentes e é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

A qualidade do ar está ruim devido à suspensão de material particulado, segundo o órgão. Isso acontece em razão das condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão de poluentes por conta da seca, ventos fracos e período de calmaria, acrescenta.

Poluição e ar seco em São Paulo, vista do Pico do Jaraguá - Eduardo Knapp - 26.jul.2022/Folhapress

De acordo com a Cetesb, com o índice do ar ruim, pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças têm os sintomas agravados. População em geral pode apresentar sintomas como ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. A indicação é reduzir esforço físico pesado ao ar livre.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta terça será mais um dia de forte calor, com temperatura média de 30°C e umidade do ar em torno dos 30%, podendo ficar pouco abaixo disso em algumas regiões da cidade.