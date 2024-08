Quatro vítimas de incêndios estão internadas no HC de Ribeirão Preto (SP)

Ribeirão Preto

A série de incêndios que atingiu o interior paulista, principalmente a zona rural de municípios na região de Ribeirão Preto, tem como reflexo ao menos quatro internações de pessoas devido a intoxicação por inalação de fumaça e queimaduras.

De acordo com o HC (Hospital das Clínicas) de Ribeirão Preto, vinculado à USP (Universidade de São Paulo) e principal referência em saúde num raio de 200 quilômetros, dois dos quatro pacientes estão internados na ala de queimados, enquanto os outros dois, com quadros de saúde mais críticos, estão no setor de emergência nesta terça-feira (27).

Incêndios registrados na região de Ribeirão resultaram em ao menos quatro internações por inalação de fumaça ou queimadura - Joel Silva - 24.ago.2024/Reuters

Eles não são, porém, os únicas atingidos de alguma forma pela fumaça e que precisaram de atendimento hospitalar nos últimos dias na região.

Só em Altinópolis, distante cerca de 60 quilômetros de Ribeirão Preto, 500 pessoas precisaram de atendimento médico após a fumaça dos incêndios interromper uma festa rave da qual elas participavam numa fazenda do município. Foram levadas para o ginásio de esportes da cidade para receber socorro.

Também precisaram de atendimento médico um grupo de sem-terra que vive em uma área entre Pradópolis e Guatapará. O local foi atingido por um incêndio que se alastrou rapidamente com a ventania, destruiu oito imóveis, causou danos a outras cerca de 80 famílias e resultou nas mortes de 200 animais.

Em Batatais, três casos de urgência foram atendidos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no último sábado (24), sendo um deles um dos pacientes internados na unidade de queimados do HC. Outro foi para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Batatais e, no dia seguinte, foi levado também para o HC.

A cidade, aliás, voltou a registrar focos de incêndio na tarde desta terça, depois de um intervalo de dois dias.

A UPA local ainda atendeu 67 casos de problemas respiratórios, envolvendo complicações de casos de asma, bronquite, dispneia e outras infecções respiratórias.

Um quinto paciente chegou a ser incluído na lista do HC de vítimas dos incêndios, mas as circunstâncias não estão claras até o momento —ele teria sofrido um acidente numa rodovia que foi atingida por fumaça.

As queimadas provocaram também ao menos duas mortes, em Urupês, na região metropolitana de São José do Rio Preto —dois funcionários de uma usina morreram enquanto combatiam as chamas.