Interior de SP volta a ter registro de incêndios nesta terça

Ribeirão Preto

Após dois dias sem fogo, três focos de incêndios foram registrados nesta terça-feira (27) em Batatais (a 350 km de São Paulo), na região metropolitana de Ribeirão Preto, o que obrigou uma força-tarefa a atuar para o combate às chamas.

Depois de os moradores ainda conviverem com fumaça no ar, mesmo após ter chovido levemente no último domingo (25), na tarde desta terça o Corpo de Bombeiros recebeu uma série de chamados num intervalo de apenas dez minutos.

Área atingida por fogo em Batatais, na região metropolitana de Ribeirão Preto - Divulgação/Corpo de Bombeiros de Batatais

Por volta das 15h, a corporação foi acionada para uma ocorrência no quilômetro 50, dentro da floresta estadual que circunda a cidade, para outra no quilômetro 42 da mesma rodovia e nas proximidades de uma fazenda Santana.

Enquanto o Corpo de Bombeiros atuou no incêndio próximo à fazenda, as brigadas da prefeitura, com caminhão-pipa, e da Usina Batatais atuaram para combater o fogo na floresta. A Usina da Pedra, por sua vez, trabalhou no incêndio registrado no quilômetro 42 da Altino Arantes (que liga a cidade a Altinópolis).

Houve outros focos, mas esses eram os mais graves. Todos os focos estão contidos no momento.

A cidade tem sofrido com os incêndios desde a última quinta-feira (22). No dia seguinte, um trecho de dez quilômetros entre a cidade e Brodowski, na rodovia Candido Portinari, ficou totalmente parada por cerca de quatro horas devido a um foco registrado atrás de um posto de combustíveis que fica às margens da estrada. O próprio horto florestal já tinha sido atingido por fogo na última semana.

Dois dos presos suspeitos de incêndios criminosos registrados desde a última semana no estado são de Batatais.

Batatais é uma das cidades que integram a lista da Defesa Civil estadual de 48 municípios em alerta máximo para o fogo.

Elas estão na relação por terem registrado focos de incêndio durante o final de semana e estão passando por monitoramento 24 horas por dia, de acordo com o órgão estadual.

Mapa de risco de incêndios da Defesa Civil desta terça aponta risco elevado para incêndios no próximo final de semana. Isso ocorre devido ao tempo seco e quente que voltará a ser registrado em todo o estado a partir de sexta-feira (30).