Restos mortais são achados em destroços de avião da Voepass

Vinhedo

Os trabalhos de remoção dos pertences das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, foram interrompidos no fim da tarde de segunda-feira (12), e não foram retomados até o começo da tarde desta terça (13).

A interrupção ocorre porque material genético das vítimas foi encontrado no local da tragédia, o que exigiu o retorno da Polícia Científica. Esse material, uma vez coletado, foi encaminhado durante à noite para o IML de São Paulo, onde acontece a identificação das 62 pessoas que morreram no acidente.

A informação foi confirmada à Folha pelo chefe da Defesa Civil de Vinhedo, Maurício Barone.

Veículos da Perícia deixa condomínio onde avião caiu em Vinhedo - Luis Eduardo de Sousa/Folhapress

Na manhã desta terça, veículos da perícia retornaram ao local para realizar fotometria e escaneamento da área.

De acordo com Barone, a Defesa Civil ainda aguarda a conclusão do trabalho da perícia para avaliar possíveis danos à estrutura de três imóveis, potencialmente atingidos pelo impacto da aeronave ao solo. Uma das casas —situada exatamente no local da tragédia - está interditada.

Também no começo da tarde, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos) informou, em nota, que a extração dos gravadores de voo da cabine da aeronave foi concluída, e que a íntegra das conversas está com o órgão, responsável pela apuração das causas do acidente.

Além dos pertences das vítimas, que incluem bagagens, carteiras e celulares, ainda estão no local os destroços do avião. Empresa contratada pela Voepass fará a remoção dos objetos assim que a área for liberada pela perícia.

Alheios aos trabalhos, moradores e prestadores de serviço seguem suas rotinas normalmente no condomínio Recanto Florido.

Não há previsão de quando a área onde a aeronave caiu será liberada ao proprietário. Relatos de vizinhos dão conta de que o morador está traumatizado, e que pode não voltar ao imóvel.

Ainda nesta terça, pessoas param para olhar e tirar fotos na portaria do condomínio. Alguns deles deixaram flores em frente ao local.

O avião comercial com 62 pessoas a bordo caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo no início da tarde de sexta-feira (9). Ninguém sobreviveu.