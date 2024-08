Indenização de Voepass e Latam depende de conclusão de inquérito

São Paulo

As causas da queda do voo em Vinhedo (no interior de São Paulo) que deixou 62 pessoas mortas ainda estão sendo investigação. Só quando esses inquéritos forem concluídos e os motivos do acidente encontrados é que será possível definir a responsabilização dos envolvidos, dizem especialistas.

Esse passo é necessário para que familiares das vítimas possam entrar com pedidos de indenização contra os envolvidos no desastre aéreo.

Maria Inês Dolci, advogada especializada em direito do consumidor e colunista da Folha, explica que, como o voo que caiu era vendido pela Latam e operado pela Voepass, a princípio, ambas são responsáveis pelos passageiros.

Um avião modelo ATR 72-500, da companhia aérea Voepass, que saiu de Cascavel (PR), e seguia para Guarulhos (SP), caiu dentro de um condomínio residencial no município de Vinhedo, interior de São Paulo, que deixou 62 mortos - Bruno Santos/Folhapress

"Se o voo era da Latam, mas a Latam colocou os passageiros nesta outra empresas, as duas são responsáveis pelo acidente", diz ela.

Apesar disso, a definição da indenização ainda depende do resultado da investigação comandada pela Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

"Existe a corresponsabilidade, mas vários fatores vão indicar a causa, se foi humana, técnica, meteorológica e vai depender se a responsabilidade vai ser levada para os fabricantes da aeronave", diz a advogada.

Ainda é cedo e as investigações estão no início, explica a advogada. De acordo com ela, os parentes de todas as vítimas têm direitos pelos danos causados, incluindo danos morais, perdas financeiras e de renda, prejuízos patrimoniais e até despesas com funeral.

Ela afirma que uma ação coletiva faria sentido uma vez que as mortes têm um fator comum que foi a queda do avião. "Elas costumam ser mais efetivas que as individuais nestes casos", diz ela. Os parentes das vítimas já planejam uma ação coletiva.

As seguradoras da Voepass já começaram a conversas com as famílias das vítimas sobre uma possível indenização.

Roberta Andreoli, presidente da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB-SP, explica que, para se ter qualquer tipo de responsabilização é preciso aguardar o fim da investigação do Cenipa. "Após a determinação da causa, quem vai determinar a responsabilidade vai ser no caso de ação judicial em trânsito em julgado."

O trato entre as empresas aéreas, em que uma vende o trecho que é operado por outra, é chamado "codeshare". Ele visa ampliar a malha de voos e conexões, oferecendo trechos alcançados apenas pela parceira.

"Neste acordo, o que se vende é um assento pela linha aérea que não tem um controle da operação. Por isso, pode haver o entendimento de que a responsabilidade pelo acidente é da empresa operadora do voo que contratou o piloto", explica Andreoli.

A Latam afirma que acordos comerciais como o mantido pela empresa com a Voepass são frequentes na aviação.

"Nestes casos, o operador responsável e o modelo de aeronave prevista para aquele voo são devidamente informados ao passageiro antes mesmo da sua decisão pela compra", esclarece a companhia.