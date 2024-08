Veja os dados do seu estado sobre fecundidade e envelhecimento da população

São Paulo

O IBGE divulgou nesta quinta-feira (22) dados atualizados de estimativas e projeções a partir do Censo Demográfico 2022 e da PPE (Pesquisa de Pós-Enumeração), que busca examinar a qualidade do recenseamento.

O órgão também levou em conta informações de outras fontes sobre a dinâmica de nascimentos, mortes e migração. Com isso, fez projeções abrangendo o período de 2000 a 2070.

Os dados possibilitam comparar a população e a expectativa de vida ao nascer com a projeção de 2070. Como a taxa de mortalidade é maior que a de natalidade, a tendência é a diminuição do número de habitantes, mas com o aumento da esperança de vida ao nascer.

Projeção do IBGE mostra que em 2070 a população brasileira deverá ter diminuído para menos de 200 milhões de habitantes - Rubens Cavallari - 20.mar.24/Folhapress

No Censo 2022, a esperança de vida do país era de 75,4 anos para a população de 210.862.983 habitantes. Já em 2070, com 199.228.708 habitantes, a esperança de vida será de 83,9 anos.

Confira abaixo os dados referentes ao seu estado. No quadro de cima, as informações do Censo 2022. Na de baixo, a projeção realizada pelo IBGE.