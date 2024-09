Calor e fumaça de incêndios fecham escolas em cidades de Mato Grosso do Sul

Porto Alegre

A estiagem severa e os incêndios que atingem a região do pantanal continuam causando transtornos para a população de Mato Grosso do Sul.

Nesta sexta-feira (13), o governo do estado determinou o fechamento de escolas estaduais nas cidades de Corumbá e Ladário devido às altas temperaturas e a baixa qualidade do ar decorrente da fumaça dos incêndios. A Prefeitura de Corumbá também suspendeu as aulas para os 16 mil alunos da rede municipal.

Bombeiros combatem fogo em Porto Murtinho, no pantanal do Mato Grosso do Sul - Cabo Elivelton /CBMS

A temperatura em Campo Grande chegou a 38ºC nesta sexta, e o calor extremo é realidade em outras cidades no estado.

Também foram registrados ventos de quase 50 km/h, o que agravou os focos de incêndio. Entre quinta (12) e esta sexta (13), foram registrados 321 focos no estado, de acordo com a plataforma BDqueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A umidade do ar está próxima de 10%.

Os bombeiros que atuam no combate ao fogo seguem nos focos de queimada e nas 12 bases de trabalho instaladas pelo estado, com auxílio de barcos e aeronaves.

A ação conta também com o apoio de outros estados —20 membros do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina estão em Mato Grosso do Sul desde o fim de agosto para atuar no controle dos incêndios.

Nesta quinta-feira, militares do Rio Grande do Sul também chegaram ao estado, se somando também a bombeiros de Sergipe. A chegada de uma frente fria prevista para ocorrer entre o sábado (14) e o domingo (15) deve aumentar as chuvas no estado, mas o alerta para fogo segue no fim de semana.

Segundo o governo de Mato Grosso do Sul, mais de 400 famílias residentes em comunidades ribeirinhas receberão cestas básicas e água.

De acordo com balanço da Defesa Civil estadual, a primeira fase das ações humanitárias distribuíram 10 mil litros de água mineral e 218 cestas básicas na região do pantanal do Taquari. No Alto Pantanal, foram 230 cestas e 3.000 litros de água mineral até o momento.

Foram realizados 160 atendimentos médicos, 27 atendimentos psicológicos e 122 atendimentos veterinários. Os agentes fazem, ainda, cadastro da população no programa e+Social, para acesso a benefícios sociais.

Os incêndios também ameaçam a fauna do bioma. Em agosto, duas onças-pintadas foram resgatadas no município de Miranda, um dos mais atingidos pelo fogo. Os animais, que estavam com as patas queimadas e sob risco respiratório, foram levados para o Hospital Veterinário Ayty, em Campo Grande.