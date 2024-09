Passageiros do Metrô relatam bloqueio do Cartão Fidelidade em SP

São Paulo

Usuários do Cartão Fidelidade do Metrô afirmam que tiveram o bilhete cancelado na última semana sem terem recebido explicações sobre a suspensão.

O programa permite ao passageiro pagar tarifas mais baixas no sistema de trilhos de São Paulo. O metrô confirma o problema, mas não dá explicações sobre o que aconteceu.

Angela Silva, 45, afirma que está desde quarta passada (28) com o cartão bloqueado. Ela recarregou recentemente o cartão, no valor de R$ 200. "Eles [funcionários do Metrô] me falaram que teve uma atualização no sistema da SPTrans, que ocasionou no bloqueio de vários cartões."

Ela, que mora no Jabaquara, primeiro foi na estação Conceição (na zona sul), da linha 1-azul, onde o cartão tinha sido emitido. Mas foi orientada a buscar ajuda no posto de atendimento do Metrô na estação da Sé, no centro "Me disseram que eu podia entregar o bilhete na Sé e esperar cinco dias úteis para receber um novo, ou ir até o posto do Bilhete Único da SPTrans."

A reportagem foi até estações e postos. Funcionários disseram que muitas pessoas reclamaram do problema nos últimos dias, principalmente na segunda (2) e na terça (3).

Cartão Fidelidade, do Metrô, que foi bloqueado para alguns passageiros - Davi Ribeiro/Folhapress

Procurado, o Metrô reconhece que há um problema e que "analisa os motivos das intercorrências nos cartões que apresentam problemas". Ele também promete que os passageiros lesados irão receber um novo bilhete, sem custo extra e sem perder o saldo.

A empresa estadual afirma ainda que o Cartão Fidelidade funciona com a plataforma do Bilhete Único, dentro do sistema da SPTrans, órgão ligado à prefeitura de São Paulo.

A SPTrans disse que "o sistema do Bilhete Único está funcionando normalmente e não foi detectada nenhuma falha que resulte no bloqueio do Cartão Fidelidade".

Questionada sobre os problemas relatados pelos usuários, a companhia não respondeu. Disse apenas trabalhar em conjunto com os fornecedores do bilhete e seus componentes para analisar os cartões que apresentaram alguma falha pontual e verificar possíveis causas. "Ainda não há resultado desta análise", afirma.

A reportagem também perguntou se há uma estimativa de quantos cartões foram bloqueados, mas nem SPTrans nem Metrô responderam.

Ambas empresas aconselham o passageiro que se deparar com o cartão bloqueado ou cancelado para procurar atendimento no posto Sé do Metrô ou no posto Central da SPTrans, localizado na Rua Boa Vista, 274. O processo na Sé pode levar cinco dias úteis e o passageiro recebe um protocolo.

O cartão pode ser adquirido e recarregado nas cabines de recarga do Bilhete Único localizadas em estações do Metrô em três tipos de cotas: de oito viagens, 20 ou 50. Dependendo do valor a ser recarregado, o passageiro pode pagar uma tarifa de até R$ 4,34 em cada passagem —menos que os R$ 5 do bilhete comum.