Pedro Sampaio faz show gratuito na Faria Lima, uma semana após Alok

São Paulo

A avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, sedia novamente um show gratuito. Nesta quarta-feira (4), é a vez do DJ Pedro Sampaio tornar a escultura metálica da baleia, de 20 metros, seu palco.

O evento aberto ao público faz parte do novo projeto visual do artista, "ASTRO", e começou às 18h. Às 21h, o disco será lançado, trazendo colaborações com nomes como J Balvin, Luísa Sonza e Marina Sena.

Além disso, todas as faixas do álbum serão acompanhadas de "visualizers", uma espécie de vídeo curto. Eles estarão disponíveis simultaneamente no canal do YouTube do artista.

Retrato de Pedro Sampaio, que é DJ, cantor e produtor em hotel de luxo em São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

Na última semana, o DJ Alok fez uma apresentação gratuita no mesmo local, como preparação para o festival Tomorrowland Brasil 2024. O festival acontecerá de 11 a 13 de outubro em Itu, interior de São Paulo.

Para evitar tumultos, algumas empresas da Faria Lima liberaram seus funcionários na hora do almoço para concluírem o expediente em home office.

A Companhia Engenharia de Tráfego (CET) também disse que irá monitorar o evento e, caso necessário, atuará na região. Por volta das 20h30, o trânsito da região ainda estava bem carregado, principalmente nas vias da Vila Olímpia, no final da Faria Lima.

Na semana passada, a CET bloqueou ruas na região, em consequência do show do Alok. Apesar da mudança, não houve registros de grandes problemas no trânsito.