São Paulo tem a pior qualidade de ar do mundo nesta segunda (9), diz site

São Paulo

A qualidade do ar em áreas da cidade de São Paulo e da região metropolitana iniciou a manhã desta segunda-feira (9) entre ruim e muito ruim, em meio a mais um dia de calor, tempo seco e fumaça de incêndios. Por volta das 10h, a situação fez de São Paulo a metrópole com a pior qualidade de ar no mundo nesta segunda, de acordo com o site suíço IQAir.

Com registro de 160 no índice usado pelo site, a capital paulista não apenas superou as cidades de Ho Chi Minh, no Vietnã, e Lahore, no Paquistão —segunda e terceira colocadas, respectivamente—, como também Jerusalém, Doha e Pequim com o ar mais poluído.

Fumaça encobre vista do pico do Jaraguá (à esq.) e da Serra da Cantareira Carregando imagens... Imagem feita em 26 de agosto, já durante aumento de queimadas, permitia vista a partir do centro de São Paulo; em 9 de setembro, fumaça encobria horizonte - Debora Melo/Folhapress

Dados da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) das 7h indicavam qualidade muito ruim, a segunda pior da escala, nas estações de Carapicuíba, Itaim Paulista e Osasco. Na capital, o nível foi registrado na marginal Tietê (altura da ponte dos Remédios), no Parque Dom Pedro 2º (região central), em Perus e em Santana (ambos na zona norte).

Outras estações, como Ibirapuera, Interlagos e Santo Amaro, registravam o nível ruim. Apenas Itaquera e Mooca, ambas na capital, tinham qualidade do ar boa na manhã desta segunda.

Vista do céu de São Paulo coberto por fumaça na avenida Higienópolis, região central da capital - Pedro Affonso - 23.ago.2024/Folhapress

A categoria muito ruim pode agravar sintomas de quem tem doenças pulmonares e cardiovasculares, além de causar transtornos à população em geral.

Estações em outras áreas do estado, como Jundiaí e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, também apontavam qualidade do ar muito ruim.

Segundo a Defesa Civil estadual, 48 municípios paulistas seguem em alerta máximo para incêndio, e havia oito focos de fogo ativos nesta manhã, identificados, em General Salgado, Dois Córregos, Santo Antônio do Aracanguá, Pedregulho, Itirapuã, Mairiporã, São João da Boa Vista e Elias Fausto.

Quase todo o estado, com exceção do litoral, está em emergência para risco de incêndio, nível máximo de perigo apontado pela Defesa Civil, até o próximo sábado (14).

Defesa Civil de SP projeta risco máximo de incêndio par maior pate do estado até sábado (14) - Divulgação/Defesa Civil de SP

TEMPO QUENTE E SECO NA CAPITAL

Ao menos até sexta-feira (13), paulistanos vão enfrentar calor e baixa umidade do ar, com temperaturas bem acima da média esperada para setembro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Já de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da capital, os termômetros podem chegar a 33°C nesta segunda, cenário que deve se manter na terça (10), com percentuais mínimos de umidade em torno dos 21%.