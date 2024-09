Incêndio destrói cerca de 10 mil hectares na Chapada dos Veadeiros

Rio de Janeiro

Um incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, dura quatro dias e destruiu cerca de 10 mil hectares do parque nacional. Neste domingo (8), dois aviões do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) foram enviados para auxiliar no combate ao fogo.

De acordo com nota publicada pela administração do parque no Instagram, 52 brigadistas atuam desde quinta-feira (5), quando o fogo começou.

Fumaça na Chapada dos Veadeiros, em Goiás - Reprodução/TV Globo

"Ainda não temos informações sobre quem ou como o incêndio foi iniciado. Nossos brigadistas estão trabalhando incansavelmente para extinguir esse incêndio", diz a nota.

Segundo a administração do parque, a linha de fogo está em uma área entre o chamado Paralelo 14 e Simão Correa. O trânsito da GO-118, que liga Alto Paraíso de Goiás (GO) a Teresina de Goiás (GO), teve o trânsito interrompido no sábado (7) em razão da fumaça.

As áreas atingidas ficam distantes do centro de visitantes do parque nacional, motivo pelo qual a visitação continua liberada.

Em meio à seca recorde e a suspeitas de ações criminosas, os incêndios florestais no Brasil cresceram nas últimas semanas, chegando a um acumulado de 152.383 focos, número que é 103% maior que o do mesmo período em 2023. Uma soma tão alta não era registrada desde 2010 no país, quando houve 158.256 focos de 1º de janeiro a 6 de setembro.

Apenas nesta sexta-feira (6), 4.396 pontos do Brasil tiveram focos de calor, segundo dados do programa BDQueimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).